Правительство России запланировало выделение в 2019—2020 годах более 2,5 миллиардов рублей на строительство новой ледовой арены и центра волейбола в Новосибирске.

Согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, в федеральном бюджете на 2019-2020 годы предусмотрены средства, в размере 1,7 миллиардов рублей, на строительство ледовой арены в Новосибирске на улице Немировича-Данченко. Кроме того, на возведение регионального центра волейбола направят 830 миллионов рублей. Он будет размещен на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромская. Стоит отметить, что наибольшая сумма субсидий для обоих объектов запланирована на 2020 год. Направить деньги планируется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ледовый дворец в Новосибирске планируется построить, так как он необходим для проведения в городе молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Объект рассчитан на 10,5 тысяч зрителей, общий объем инвестиций в его строительство составит примерно 6,7 миллиардов рублей. Когда игры пройдут, дворец спорта станет домашней ареной для новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». В декабре 2018 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что проектирование нового ледового дворца уже завершено.

Для центра волейбола уже зарезервирован участок площадью 4,4 га. Объект такого типа станет крупнейшим за Уралом волейбольным центром. Тренировочная и спортивная арены будут иметь возможность принимать одновременно более 5 тысяч зрителей. Сейчас общая сметная стоимость строительства составляет примерно 1,8 миллиарда рублей. На этой арене будет играть волейбольный клуб «Локомотив».

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