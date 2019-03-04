Пятеро новосибирцев пострадало от снега с крыш

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал глав муниципалитетов включать в свои доклады информацию о сходе снега с крыш. О количестве пострадавших от снега с крыш на расширенном аппаратном совещании 1 марта заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По информации, которую сообщил на аппаратном совещании министр здравоохранения Новосибирской области, потепление в начале марта спровоцировало рост количества пострадавших от схода с крыш снега. «Зарегистрировано пять случаев падения снега на прохожих, все доставлены в медицинские учреждения», — отметил министр.

На вопрос губернатора Андрея Травникова о том, откуда эти пострадавшие, Константин Хальзов ответил, что они все из Новосибирска. Губернатор призвал присутствовавшего на аппаратном совещании заместителя мэра Новосибирска Геннадия Захарова «в доклад на следующем аппаратном совещании подготовить информацию о расследовании этих случаев». Соответствующее распоряжение получил также руководитель Государственной жилищной инспекции Александр Полищук.

В целом, по словам Геннадия Захарова, за прошедшие выходные в Новосибирске была зафиксирована 671 гололёдная травма, а всего было использовано 85 тысяч тонн противогололёдных материалов.

Отметим, что ранее синоптики сообщали о том, что в начале марта в Новосибирске и Новосибирской области будет отмечаться потепление. Однако, по сообщению Западно-Сибирской гидрометеослужбы, уже 5 марта в городе ожидается мокрый снег.

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