«Роснефть» приобрела право на разработку двух участков в Иркутской области

В ходе аукционов НК «Роснефть» приобрела право на использование недр двух углеводородных участков в Иркутской области. Их общая стоимость составила 628 млн рублей.

Как пишет «Интерфакс», «Роснефть» приобрела на торгах право на разработку двух участков в Иркутской области.

Так, за Ичерский участок компания предложила чуть больше 19,5 млн рублей при стартовой стоимости почти 17,8 млн рублей. А вот Нижненепский участок земли «Роснефть» приобрела за 608,2 млн рублей при стартовой стоимости 552,9 млн.

На оба участка также претендовали компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в «Роснефть», и «Иркутская нефтяная компания». Однако последняя организация отозвала свои заявки до начала торгов.

Данные аукционы проводились Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра).

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в 2014 году глава Томской области Сергей Жвачкин обсудил с руководителем «Роснефти» перспективы сотрудничества, в том числе в контексте необходимости импортозамещения высокотехнологичного оборудования.

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