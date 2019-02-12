Магистрали Новосибирска оснастят интеллектуальной системой светофорного регулирования

Внедрять интеллектуальную систему светофорного регулирования планируют на улицах Станиславского, Нарымской и Жуковского, а также на проспекте Димитрова, Димитровском мосту и площади Энергетиков.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, глава города Анатолий Локоть посетил единый диспетчерский пункт городского центра организации дорожного движения.

По его словам, создание единой системы управления движением в городе только началось, до сих пор эта работа носила точечный характер. Основная задача – охватить единой системой весь Новосибирск.

Отметим, что в прошлом году было принято решение о реорганизации городского центра организации дорожного движения путем присоединения к нему МКУ «Горсвет». Первым решением стало создание единого диспетчерского пункта предприятия. В ранее пустовавшем помещении (ул. Демьяна Бедного, 47) был проведен ремонт, закуплена новая мебель и установлено техническое оборудование, необходимое для организации рабочих мест диспетчеров.

Как отметил директор МБУ ГЦОДД Андрей Романцов, сегодня единый пункт контролирует работу всех ДЭУ Новосибирска, коммунальной техники, светофорных объектов, которых в городе 511, а также автоматической системы управления дорожным движением и платными парковками. Кроме того, среди задач подразделения – следить за системой освещения.

Андрей Романцов подчеркнул, что с созданием единого диспетчерского пункта вся информация теперь объединена в одном месте. Это позволяет оперативно принимать решения и реагировать на различные ситуации. Конечная цель — обеспечить безопасность всех участников дорожного движения и организовать работы светофоров таким образом, чтобы уменьшалось количество пробок.

Внедрение интеллектуальной системы управления дорожными потоками впервые произошло в сентябре 2018 года на улице Станционной – от завода медпрепаратов до площади Энергетиков. Она объединила 11 светофорных объектов и 40 камер видеонаблюдения. Светофоры оснащены датчиками, которые учитывают трафик движения на дорогах, и по этим данным регулируется их переключение. Управление возможно и в ручном режиме, и в автоматическом. За полгода работы системы на 15 % выросла средняя скорость транспортного потока на участке. В планах – продолжить внедрение системы и на других проезжих частях Новосибирска. Первые в списке — улицы Станиславского, Нарымская и Жуковского, а также площадь Энергетиков, Димитровский мост и проспект Димитрова.

Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии проработать вопрос интеграции системы интеллектуального управления потоками с программами ремонта дорог, установки камер видеонаблюдения, в частности, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что вопрос, связанный с остановкой одного из энергоблоков новосибирской ТЭЦ-5 в текущих погодных условиях, оказался под непосредственным контролем мэра города Анатолия Локтя. Глава муниципалитета посетил ТЭЦ-5 для того, чтобы узнать, как прошел ремонт и какова вероятность того, что ситуация повторится. Во время этого визита его сопровождали главы районов, которые обеспечивает теплом ТЭЦ-5.

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