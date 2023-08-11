В Новосибирске на площади Труда изменится схема движения

В Новосибирске с 5 часов 14 августа (понедельник) изменится схема организации дорожного движения на площади Труда. Она будет действовать до окончания строительства мостового перехода через Обь в створе ул. Ипподромской. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Движение всех транспортных средств будет организовано по направлению движения по левой стороне площади Труда (по часовой стрелке): при движении с улицы Широкая со стороны улицы Ватутина и при движении с ул. Станиславского.

При движении с ул. Широкая со стороны улицы Троллейная, чтобы заехать на площадь Труда, необходимо будет повернуть направо на ул. Станиславского и развернуться на ней на перекрестке с ул. Котовского (левый поворот с ул. Широкой на пл. Труда при этом исключается).



Проезд на площадь Труда для грузового транспорта с указанных улиц будет организован через ул. Ватутина через разворот на ней на перекрестке с улицей Котовского. Проезд по площади Энергетиков останется без изменений.

Изменения связаны с очередным этапом строительства транспортной развязки в составе четвертого моста.



Ранее «Континент Сибирь» писал о том, когда будут закончены работы по замене тепломагистрали на ул. Троллейной в Новосибирске.