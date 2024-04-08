Стрелка светофора появится на участке дороги Красный проспект – Советская в Новосибирске

Ольга Степанова
 
Стрелка светофора появится на участке дороги Красный проспект – Советская в Новосибирске
Image by freepik

Меняется работа светофора на участке автомобильной дороги Красный проспект – ул. Советская в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации. 

«С 8 апреля на участке автомобильной дороги Красный проспект – ул. Советская меняется работа светофорного объекта и устанавливается дополнительная секция (стрелка) для поворота на ул. Советскую, а также устанавливаются дополнительные дорожные знаки», — говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными при движении по указанным улицам, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область вошла в число худших регионов по комфорту городской среды.

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