Меняется работа светофора на участке автомобильной дороги Красный проспект – ул. Советская в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«С 8 апреля на участке автомобильной дороги Красный проспект – ул. Советская меняется работа светофорного объекта и устанавливается дополнительная секция (стрелка) для поворота на ул. Советскую, а также устанавливаются дополнительные дорожные знаки», — говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными при движении по указанным улицам, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область вошла в число худших регионов по комфорту городской среды.