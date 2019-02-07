Анатолий Локоть проверил работу новосибирской ТЭЦ-5

Вопрос, связанный с остановкой одного из энергоблоков новосибирской ТЭЦ-5 в текущих погодных условиях, оказался под непосредственным контролем мэра города Анатолия Локтя. Глава муниципалитета посетил ТЭЦ-5 для того, чтобы узнать, как прошел ремонт и какова вероятность того, что ситуация повторится. Во время этого визита его сопровождали главы районов, которые обеспечивает теплом ТЭЦ-5.

Напомним, что 4 февраля на новосибирской ТЭЦ-5 вышел из строя один из энергоблоков. В пресс-службе самой СГК на тот момент отмечали, что речь идет о проведении плановых работ, а не об аварии. В течение одного дня работа на станции была налажена. Несмотря на это, многие жители города заметили понижение температуры у себя в квартирах и офисных помещениях. Ряд бизнес-центров города напрямую связали это с аварией на ТЭЦ-5, разместив соответствующие объявления для арендаторов. 6 февраля глава города встретился с генеральным директором СГК Степаном Солженицыным и директором новосибирского филиала СГК, экс-главой департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андреем Колмаковым.

«Компания СГК — наш стратегический партнер. Не просто потому, что она является главным игроком по генерации электроэнергии, а потому что нами были достигнуты соглашения, сложилась система управления. И вот сегодня в морозные дни проверяется работа этой системы. Должен вам доложить, что в целом ситуация штатная», — отметил Анатолий Локоть.

СГК уделяет Новосибирску особое внимание. Степан Солженицын отметил, что часто бывает в этом городе. «Новосибирск абсолютно приоритетен для нас, — заявил Степан Солженицын. — Это самый крупный город в Сибирском федеральном округе. Самый крупный мегаполис из всех городов, в которых мы работаем, но не только из-за этого. А еще потому, что это первая зима, когда эта обширная система теплоснабжения вверена нам. Я бы хотел выразить благодарность за это». Напомним, что покупка новосибирской компании «СИБЭКО» структурами СГК произошла в начале 2018 года.

В этот же день Анатолий Локоть посетил ТЭЦ-5, как он сам выразился, для того, чтобы проверить состояние котла и качество ремонта. Степан Солженицын заявил, что подобные мероприятия проходят в рамках договоренностей между СГК и муниципалитетом. Мэр Новосибирска вместе с главами районов, которым ТЭЦ-5 предоставляет тепло, посетили станцию, осмотрели рабочие помещения и диспетчерские пульты энергоблоков.

«Мы приняли решение побывать на ТЭЦ-5, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится пятый энергоблок. Он выводился двое суток назад, его ремонтировали. В связи с этим поступала информация, что было некое понижение температуры теплоносителя со 115 до 100 градусов. Для того чтобы убедиться, что все нормально, я приехал сюда с руководителями районов, которые входят в зону ТЭЦ-5. Мы посмотрели, что энергоблок работает в штатном режиме, все параметры в норме, и нет никаких сомнений, что тепло будет поступать в дома новосибирцев», — отметил Анатолий Локоть.

Причиной аварии, по заверению руководителей СГК, стал износ материалов котла, который работал на предельных нагрузках. Пар прорвал оболочку в пяти местах.

«Конечно, котел поработал достаточное время, 166 тыс. часов, это немного превышает парковый ресурс этой поверхности. Мы ее заменим в ближайшее время. Надо сказать, что ремонтные бригады квалифицированно и достаточно быстро заменили поврежденный участок, всего было порядка пяти вставок поверхностей нагрева. Котел прошел необходимые гидравлические испытания после ремонта, и технические службы разрешили ввести его в эксплуатацию. Котел был вчера включен в работу, рассматриваемый блок взял нагрузку, сегодня работает в штатном режиме, как и остальные пять блоков», — рассказал технический директор СГК Олег Петров.

Котел ремонтировали около суток. По словам мэра города, за это время в единую диспетчерскую службу поступило около 200 обращений, по которым были приняты меры. В среднем, по словам глав районов, температура в квартирах не опускалась ниже 18 градусов, но информация не точная, так как многие собственники МКД использовали электрообогреватели. Основное количество жалоб поступало от жителей кварталов, которые находятся на окончаниях теплосетей.

«Считаем, что ситуация была контролируема, нам гарантирована и далее бесперебойная работа системы, такие заверения я получил», — пояснил Анатолий Локоть.

По словам технического директора СГК, подобная ситуация для ТЭЦ-5 не является критичной или внештатной. Такое может происходить, когда оборудование ТЭЦ работает на предельных мощностях.

«Мы квалифицируем этот технологический отказ как инцидент. Авария в нашем понимании — это разрушение объектов, находящихся под давлением, разрушение конструкции здания и сооружений или пожар, который повреждает основное оборудование станции. К счастью, этого не произошло. Трубы в котлах высокого давления имеют тенденцию рваться. Рвутся они тогда, когда котел несет максимальную нагрузку, что, в принципе, и было: параметры среды, которая питает котел, составляет сотни атмосфер. Например, давление воды при входе в котел составляет порядка 200 атмосфер, давление в котле — 130 технических атмосфер, температура пара — 545–550 градусов Цельсия. Пар при таких условиях находится в состоянии газа. Он классифицируется как перегретый пар. Трубопроводы, паропроводы малиновые, это видно даже днем на тех участках, где нет изоляции, — говорит Олег Петров. — Конечно, элементы подвержены колоссальным температурным нагрузкам. Подобные инциденты бывают, наша задача — быть готовым к ним, включить резерв, который у нас имеется, и быть готовым устранить то повреждение, которое возникло. Именно для этого мы ходим на работу, именно для этого мы получали образование — чтобы управлять и устранять подобного рода ситуации».

Резерв, о котором говорит технический директор СГК, это дополнительный энергоблок, который работники ТЭЦ-5 недавно ввели в эксплуатацию. Вместе с тем поставщики тепла надеются на скорое потепление, чтобы избежать износа оборудования. Штатный инцидент обойдется СГК в 20–30 млн рублей.

Мэрия тоже приняла соответствующие меры на период холодов. «На период пониженных температур в Новосибирске объявлен период повышенной готовности. Это означает, что все службы дублируются, работают круглосуточно, информация поступает постоянно, мониторится, чтобы в случае внештатных ситуаций вовремя и правильно реагировать. Что и произошло», — заявляет Анатолий Локоть.

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