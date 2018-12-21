Сумму господдержки предприятий АПК Кузбасса увеличили до 927 млн. рублей

В 2018 году из федерального бюджета аграриям Кемеровской области планировалось выделить 701,5 млн. рублей. Однако данную сумму увеличили до 927 млн. Дополнительные средства предусмотрены для компенсации части прямых затрат, которые понесли АПК при строительстве и модернизации инвестпроектов.

Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, инвестпроекты получат господдержку в виде компенсации части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию. Такое решение было принято в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Средства будут выделены до конца текущего года из федерального бюджета на условиях софинансирования с региональным.

В частности, компания «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий» получит субсидию в размере 13,7 млн. рублей из федерального бюджета и 2,7 млн. из областного. Стоит отметить, что в этом году предприятие завершило строительство животноводческого комплекса с содержанием скота на 600 голов и доильным залом производительностью 4,5 тыс. тонн молока в год.

Также, субсидия предусмотрена и для компании «КДВ Яшкинские Теплицы». Она составит 151,2 млн. рублей из федерального бюджета и 12,7 млн. из областного. В феврале 2018 в селе Поломошное Яшкинского района были сданы в эксплуатацию теплицы общей площадью 9,8 га. Мощность хозяйства – 7 тыс. тонн свежих овощей (огурцов, томатов и зелени) в год.

Кроме того, деньги на возмещение части затрат получат три овощехранилища компании «КДВ-Агро», которые также были сданы в эксплуатацию в 2018 году. Их мощность единовременного хранения в сумме составляет почти 33 тыс. тонн. Финансовая поддержка по этому проекту составит 61,2 млн. рублей из федерального бюджета и 2,5 млн. из областного.

В департаменте отметили, что компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса производится Минсельхозом РФ с 2017 года. Кузбасские товаропроизводители получат такую поддержку впервые.

В 2018 году общая сумма господдержки предприятий АПК Кузбасса из средств федерального бюджета предусматривалась в размере 701,5 млн. рублей. Однако, с учетом субсидий, сумма будет увеличена до 927 млн. рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Кемеровской области Совет народных депутатов продлил на три года программу господдержки семей в виде выплаты регионального материнского капитала.

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