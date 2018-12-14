ПАО «МРСК Сибири» направило в ФСБ России обращение по поводу ситуации с оплатой электроэнергии в Хакасии. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе компании. Там также уточнили, что подобные обращения направили в МВД и прокуратуру Республики Хакасия.

Задолженность бюджетных организаций и предприятий ЖКХ Хакасии перед МРСК достигла 500 млн рублей – это в 5 раз больше всей ремонтной программы компании уходящего года. За последние семь месяцев объем задолженности возрос на 40 млн рублей.

МРСК Сибири уже предупредила правительство Хакасии о возможности ограничения энергоснабжения должников. Под отключения могут попасть до 300 муниципальных объектов.

Общая сумма задолженности по всем потребителям в регионе на сегодня составляет 774 млн рублей, в том числе просроченная – 401 млн рублей. При этом еще в конце сентября объем долга был значительно меньше – 537 млн рублей общий и 258 млн рублей просроченный.

«Еще в июле нынешнего года компания подписала с руководством Хакасии «дорожную карту», где оговаривалась своевременная оплата электроэнергии. Однако должники успели сформировать новую задолженность, еще не расплатившись в полном объеме по старой. На текущий момент мы не видим перспектив улучшения ситуации, поэтому приняли решение обратиться в ФСБ», — прокомментировали в МРСК Сибири.



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