Новосибирские депутаты контролируют безопасность на конечных остановках

Депутат Совета депутатов Новосибирска Екатерина Митряшина вместе с представителями Госавтонадзора и жителями посетила конечную остановку «Амбулаторная» в частном секторе Дзержинского района города. Причиной рейда стали жалобы на нарушения при остановке автобусов и маршруток. Депутаты намерены навести в этом порядок.

Напомним, что остановка «Амбулаторная» расположена в частном секторе Дзержинского района Новосибирска, рядом — улицы с такими красивыми названиями, как Благодатная, Праздничная, Достижений. Она является конечной для трех маршрутов: автобуса № 6, хорошо знакомого жителям Левого берега (идет до остановки Полевой в Кировском районе), и двух маршруток — № 30 и № 42. Основной проблемой является нарушение правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта — автобусов и маршруток. Прибывая на конечную остановку, они зачастую не разворачиваются в противоположную сторону, а высаживают пассажиров непосредственно в «отстойнике».

Чтобы попасть домой, жители частного сектора вынуждены переходить дорогу, которая здесь достаточно опасна: пешеходный переход от места остановки далеко, территория остановочного пункта не освещается, сложные погодные условия этой зимы (гололед) только усугубляют ситуацию. Среди пассажиров много детей, которые пользуются транспортом, чтобы добраться до школы. Переходя дорогу, они постоянно рискуют. Поэтому 12 декабря для контроля ситуации был проведен рейд, среди участников — депутат Совета депутатов Новосибирска Екатерина Митряшина, на чьем округе располагается указанный объект, представители Госавтонадзора, жители микрорайона.

Видимо, заметив такое скопление людей на обычно пустующей в это время остановке (а тем более, человека в форме), водители старались сделать все по правилам. По словам жителей, такая идиллия — лишь видимость. «Автобус уходит в отстойник, а ребятишки идут по дороге. Тут уже двоих сбивали. Неужели трудно проехать дальше? Раз или два наказали бы хозяина, они бы уже так себя не вели», — говорят жители частных домов на Амбулаторной.

По словам Екатерины Митряшиной, за последнее время таких домов стало много, много молодых семей с детьми школьного возраста: «Детям, пенсионерам, обычным людям приходится рисковать и переходить дорогу». Депутат не испытывает иллюзий: «Сейчас мы приехали с рейдом, здесь находятся представители органов власти, которые могут выписать штраф, поэтому водители разворачиваются там, где надо. Мы уже обращались в Управление пассажирских перевозок, в Главное управление благоустройства, со всеми перевозчиками проведена беседа, всем разъяснено, как они должны останавливаться». С августа 2018 года стали поступать обращения по данной проблеме, в октябре было проведено расширенное совещание с участием перевозчиков.

Тем не менее, по словам депутата, только за один день до проведения рейда жители выявили три факта нарушений. Екатерина Митряшина уверена: дети не могут сразу определить скорость движения транспорта, переходя дорогу, не у каждой семьи есть возможность встретить ученика из школы: «Ситуация может казаться пустяковой, но мне сообщили, что здесь произошло уже два несчастных случая». Собственно говоря, участники рейда могли убедиться в наличии проблемы сами: на конечную остановку подъезжал автобус, развернулся, остановился на правой части улицы, переходить дорогу пассажирам не нужно. Из автобуса выходят дети с портфелями и сумками — школьники. Первый вопрос у взрослых: «Вас всегда здесь высаживают?». Дети оказались честными, рассказали, что чаще всего они выходят в «отстойнике». Таким образом, проблема налицо.

Подводя итог рейда, Екатерина Митряшина попросила жителей отслеживать информацию о нарушениях со стороны водителей (благо, современные средства связи позволяют это сделать) и сообщать депутату и ее помощникам о подобных фактах. Она признала необходимость установки освещения на конечном остановочном пункте, однако отметила, что на данный момент необходимые ресурсы для этого отсутствуют. Жители микрорайона, в свою очередь, обещали сообщать парламентарию о любых нарушениях со стороны перевозчиков. Совместные усилия будут направлены на решение этого вопроса.

Напомним, что Екатерина Митряшина является депутатом Совета депутатов Новосибирска с 2013 года. C 16 лет она занималась общественной работой в НГОО «Клуб избирателей Мочалина», в 2003–2005 годах работала в Клубе юрисконсультом на общественных началах, в 2005 году возглавила бесплатную юридическую консультацию для жителей Дзержинского района Новосибирска. 11 марта 2013 года на 33-й сессии Совета депутатов города Новосибирска официально вступила в должность депутата по избирательному округу № 1. В 2015 году избиратели снова доверили Екатерине Николаевне представлять свои интересы в Совете депутатов Новосибирска. Екатерина Митряшина входит в состав депутатского объединения «Единая Россия».

Стоит отметить, что Совет депутатов Новосибирска в последние годы особенно внимательно следит за состоянием конечных остановок города. Так, в 2015 году была сформирована рабочая группа по этому вопросу под председательством Николая Тямина, на заседаниях которой неоднократно заявлялось о необходимости обустройства остановочных пунктов, в том числе о безопасности на них. Всего в городе 86 конечных остановок, 27 из них соответствуют всем необходимым требованиям. Таким образом, предстоит большая работа по наведению порядка в этой сфере, однако начало этому процессу уже положено.

По существующим стандартам остановочные пункты в обязательном порядке должны быть обустроены местами общего пользования — туалетом, пунктом питания, также должны быть установлены контейнеры для мусора, ограждения, оборудовано освещение. Сегодня администрации районов и Центрального округа города отвечают

за благоустройство и содержание только промежуточных остановочных пунктов. За конечные остановки троллейбусов и трамваев отвечает Горэлектротранспорт.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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