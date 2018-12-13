Промышленная компания вырубала лес и добывала золото в новосибирском заказнике

Следственным управлением по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче золота и вырубке леса на территории региона. Ущерб составил порядка полмиллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, промышленная компания добывала россыпное золото в Маслянинском и Тогучинском районах Новосибирской области. Работы велись и в природном заказнике, на территории которого добыча полезных ископаемых запрещена законом. Кроме того, там же осуществлялась незаконная вырубка деревьев, снятие почвы и работы по добыче золота.

Сотрудниками УФСБ установлено, что в 2014-2015 годах промышленники организовали на территории заказника незаконную вырубку более 3,5 тыс. кубометров леса. Часть его была продана, что повлекло причинение ущерба без малого в 100 млн. рублей. Вдобавок, фигуранты дела добыли почти 200 кг. золота, незаконно хранили и перевозили его. Впоследствии, добытый драгоценный металл был реализован, выручка составила более 270 млн. рублей. Урон природе от уничтожения почв на территории заказника эксперты оценили в 139 млн. руб.

На данный момент следователи наложили арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 75 млн. рублей, а также на партию золота стоимостью более 270 млн. рублей.

Руководителям промышленной компании предъявлено обвинение в нарушении режима особо охраняемых природных территорий, незаконной рубке лесных насаждений, незаконном обороте драгоценных металлов, присвоении или растрате, а также в отмывании имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

В настоящее время, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что запасы золота в Маслянинском районе оцениваются в 800 тонн — здесь учитывается и рудное, и россыпное, и пылевидное золото. Однако главный вопрос — с помощью каких технологий его осваивать — пока так и не решен.

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