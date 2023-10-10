В Новосибирской области обустроили экотропы «Зверобой» и «Водопад Бучило»

За прошедшие годы была создана инфраструктура, проведены работы по постановке лесного участка, занятого экологическими тропами, на кадастровый учет и придания им статуса права, регламентирующего использование экологической тропы «Зверобой» в качестве рекреационного объекта.

«Региональное министерство природных ресурсов и экологии поддерживает развитие экологического туризма и создание экологических троп. Мы видим перспективу в этой сфере. Благодарны волонтерам за отзывчивость и активную помощь в поддержании чистоты и порядка на экотропах», – подчеркнул начальник управления использования природных ресурсов минприроды региона Евгений Стукалин. Он также рассказал о планируемых в данном направлении проектах, которые являются одними из приоритетных в рамках реализации нацпроекта «Экология».

В сентябре этого года были проведены мероприятия по реновации экологических троп в ООПТ Заказник «Легостаевский». В настоящее время был выполнен ремонт деревянных переходов, лестниц настилов, находящихся в аварийном состоянии, мест для отдыха, кормушек и указателей направления, построен дополнительный настил для защиты корневой системы. Также произвели замену информационных стендов, установленных в 2015 году, обработали деревянные конструкции морилкой для предотвращения гниения и улучшения внешнего вида. Кроме того, проведена большая работа по очистке территории троп от деревьев, поваленных и поврежденных после бури, что произошла в августе текущего года.

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