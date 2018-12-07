Зачем мэр Красноярска сменил двух глав районных администраций?

Мэр Красноярска сменил двух глав районных администраций. Эксперты полагают, что город могут ожидать еще несколько аналогичных кадровых перестановок. При этом, по их мнению, у муниципальных властей осталось не так много попыток обновления кадрового состава, прежде чем их начнут упрекать в кадровой чехарде.

Глава Красноярска Сергей Еремин своим распоряжением уволил руководителей Октябрьского и Советского районов Игоря Кима и Игоря Короткова. Официальная формулировка — «по собственному желанию». Интересно, что оба они были назначены также одновременно в январе уходящего года. Незадолго до этого мэр раскритиковал указанных чиновников в социальных сетях, обратив внимание на неубранные дворы, и потребовал от них «поменять подходы, чтобы вывести работу на новые рельсы». Позднее Сергей Еремин объяснил свое решение тем, что хоть оба руководителя и обладают необходимыми компетенциями, но на текущий момент больше требуется «импульс и рывок, который позволит качественно и комплексно преобразовать городское пространство».

«Сегодняшние задачи по содержанию районных территорий требуют от глав активного взаимодействия с бизнес-сообществом, с горожанами», — добавил он.

Несколько дней спустя на вакантное место главы Октябрьского района градоначальник назначил соответственно Геннадия Гартмана, долгое время проработавшего в структурах ГУФСИН. Впрочем, с 2018 года он работал в мэрии руководителем департамента общественной безопасности. Новый руководитель Советского района пока не назначен, но по неофициальной информации, им станет другой выходец из системы исполнения наказания Михаил Попелышев, который в 2017–2018 годах также работал заместителем главного инженера в строительной компании «Сибиряк». Политолог Андрей Копытов видит в приходе выходцев из ГУФСИН скорее совпадение, напоминая, что они имеют и иной опыт руководящей работы, в том числе на муниципальной службе. Саму замену глав районов он называет «настройкой команды» и не исключает, что процесс охватит и другие территории.

«Говорить о чистке было бы неправильно. Все-таки эти два увольнения имеют довольно разный характер. Ведь не происходило такого, чтобы пришла новая команда и начала сметать прежнюю. Здесь же скорее происходит замена своих ставленников — это можно назвать настройкой устоявшейся команды и кадровым поиском. Мэрия под руководством Сергея Еремина уже твердо стоит на ногах и ведет отстройку механизма управления. Таким образом, ждать повальной замены глав районов не стоит, но думаю, что еще одного-двух районов этот процесс может коснуться. Плюс администрации города предстоит оценить работу новых назначенных руководителей Октябрьского и Советского районов», — полагает он.

В то же время политолог видит в этом процессе определенные политические риски для городских властей и самого Сергея Еремина.

«Процесс обновления кадрового состава понятен и людьми может вполне приветствоваться. В то же время если такие замены будут происходить систематически, а назначенные главы районов будут работать недолгие сроки, восприятие этих процессов в народе начнет меняться. Все это будет выглядеть, мягко говоря, как неуместные эксперименты, а то и как кадровая чехарда. А после того как мэрия заявила амбициозные планы вывести Красноярск в ранг столичных городов, ответственность и внимание к ее деятельности повышенное. Таким образом, у Сергея Еремина осталось не так много попыток кадровых замен в районах, прежде чем они начнут приносить репутационный риск», — рассуждает Андрей Копытов.

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