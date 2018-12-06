Совет депутатов Новосибирска в ходе 30-й сессии 5 декабря принял ряд важных решений и обсудил актуальные вопросы, касающиеся городского хозяйства. Среди них — содержание дорог Новосибирска в зимний период, новые правила размещения рекламы, бюджет города, инициатива губернатора Новосибирской области (НСО) по перераспределению налогов.

Депутаты Совета депутатов Новосибирска на 30-й сессии приняли изменения в правила распространения наружной рекламы и информации. Обсуждение этого вопроса проходило достаточно долго. С инициативой выступал председатель постоянной комиссии научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. Среди ключевых изменений — внедрение дизайн-кода и аукционов на места размещения рекламных конструкций, о чем ранее подробно писал «КС».

«Перед сессией у нас состоялся разговор с руководителем комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрием Лобыней. От него были получены заверения в том, что облик Новосибирска станет еще лучше с учетом изменений в правилах размещения рекламы. С точки зрения бюджета Новосибирска я уверен, что это будет прибавка к доходной части, потому что торги будут проходить не через конкурс, а через аукционы, и между участниками будет наблюдаться борьба за рекламное место рублем. То есть кто больше даст средств в бюджет Новосибирска, тот и станет правообладателем этих рекламных конструкций на утвержденный период времени. Возможно, это понравится не всем участникам рынка из-за возросших затрат, но с точки зрения наполнения бюджета города Новосибирска мы в этом заинтересованы, — рассказал председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Поступления в бюджет от рекламы зависят от того, какие будут торги. Но, условно говоря, в одном случае можно продать право размещения на 5% дороже, а в другом — в 2 раза выше. Все зависит от того, где расположены рекламные конструкции: на окраине города, в центре, на магистралях. Сложно прогнозировать величину роста доходов бюджета, но то, что увеличение будет, это точно».

Напомним, что за промежуток между вторым и первым слушанием в проект было внесено 24 поправки. Из них 17 внес сам Игорь Салов, одну — депутат Ирина Константинова, пять — депутат Александр Бурмистров и одну — депутат Антон Тыртышный. По словам председателя Совета депутатов, в новых правилах распространения рекламы учитывался опыт многих муниципальных образований. Специалисты рабочей группы, которые разрабатывали измененные правила, ездили в города, успешно решившие проблему с наружной рекламой.

Наиболее злободневный вопрос на сессии касался ситуации на дорогах Новосибирска. И это при том, что об уборке снега чиновники мэрии постоянно отчитываются на комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов.

«Мы постоянно поднимаем эти вопросы на комиссии Совета депутатов, на встречах с мэром, которые происходят вне сессии, потому что сами живем в этом городе. Мы также получаем и достаточно большое количество обращение со стороны граждан. Я очень надеюсь на то, что все возможные меры предпринимаются, но с точки зрения уборки дорог они недостаточны, — констатировал Дмитрий Асанцев. — У нас нет того количества техники, которое могло бы при таких обширных снегопадах разом покрыть весь город, и в течение ночи или в течение суток справиться с тем количеством снега, который выпадает. К сожалению, это объективная реальность, в которой мы живем, и в настоящий момент мы не можем приобрести необходимое количество техники на указанные виды работ. Поэтому замечания жителей города Новосибирска по поводу неэффективной уборки на магистралях, на внутриквартальных дорогах абсолютно справедливы. Есть такая проблема, и пока она решается не так, как нам хотелось бы». В то же время мэр города Анатолий Локоть обещал закупить 10 единиц техники для уборки тротуаров, по одной на каждый район города.

Дольше всего на 30-й сессии Совета депутатов обсуждали бюджет города. Депутаты города обратили внимание Анатолия Локтя и начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александра Веселкова на ряд статей расходов, которые не были предусмотрены в бюджете города. Среди прочего депутаты обеспокоены и постоянным дефицитом бюджета Новосибирска.

«Сегодня у нас прошло активное рассмотрение бюджета. Мы обсуждали основные параметры: порядка 43 млрд рублей составляет доходная часть, порядка 45 млрд рублей — расходная часть. Итого дефицит бюджета — около 2 млрд рублей, — привел цифры председатель Совета депутатов Новосибирска. — Безусловно, мы в первую очередь учитываем защищенные статьи, связанные с заработной платой с коммунальным хозяйством, с услугами наших учреждений. Какие-то небольшие деньги мы закладываем на софинансирование развития Новосибирска, затраты по капитальному строительству, но в полном объеме, исходя из тех средств бюджета, которые у нас есть, мы, к сожалению, не можем полноценно развиваться на собственные средства. Поэтому мы обращаемся за помощью к нашим коллегам, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и находим взаимопонимание. Большая часть предложений Совета депутатов была услышана, и в первом чтении параметры были утверждены, но работа не закончена».

Также депутаты Новосибирска поддержали инициативу губернатора области Андрея Травникова о перераспределении налогов, взимаемых с применением упрощенной схемы налогообложения. Раньше все деньги шли в бюджет Новосибирской области. С 2019 года в бюджеты муниципальных районов планируется направлять 30% налога, который формируется на территории районов, в бюджеты городских округов (в том числе Новосибирска) — 10%.

«Если рассматривать вопрос в пересчете на деньги, то по прогнозам это получается порядка 1 млрд 70 млн — 1 млрд 100 млн рублей. Мы очень надеемся, что депутаты Законодательного собрания НСО рассмотрят это предложение, и вопрос будет решен. Наша межбюджетная комиссия плодотворно поработала по многим вопросам, и наши коллеги из Законодательного собрания по многим позициям шли навстречу. Например, когда речь шла об отчислениях из бюджета области в бюджет города Новосибирска на решение каких-то насущных вопросов, которые ставит жизнь перед нами. Таким образом, мы очень надеемся на решение этого вопроса», — пояснил Дмитрий Асанцев.

«Пока этот миллиард рублей в проекте бюджета не учтен, потому что решение Законодательным собранием еще не принято. Закон не изменен, но если это произойдет, то дополнительно около 1 млрд 100 млн рублей пойдут в бюджет Новосибирска. Но эти средства будут направлены на индексацию заработной платы работникам муниципальной бюджетной сферы», — резюмировал Дмитрий Асанцев.

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