Что заставляет новосибирских предпринимателей тратить до 100 тысяч евро на бизнес-образование по программам MBA? Окупаются ли такие затраты, и если да, то в какие сроки? Какую роль в этом процессе играют связи, которыми можно заручиться на будущее в ходе обучения? Об этом — в материале «Континента Сибирь».

Если не рассматривать возможность получения дипломов MBA за рубежом, то одной из наиболее престижных и авторитетных площадок в России, с точки зрения бизнес-образования, по словам опрошенных КС» предпринимателей, можно считать московскую школу управления «Сколково», которая, согласно ее собственным данным, представлена на рынке уже 13 лет. В связи с этим «КС» решил внимательнее рассмотреть, кто из представителей новосибирского бизнеса окончил эту школу, чему научился и, главное, как оценивает эффективность понесенных затрат.

На сайте московской школы управления «Сколково» сообщается, что это образовательное учреждение подготовило уже 1630 выпускников по шести основным программам. Собеседники «КС» из числа представителей бизнеса считают, что наиболее ценными программами школы можно считать программу для молодых предпринимателей и руководителей среднего звена — MBA и международное бизнес-образование для топ-менеджеров и собственников бизнеса — Executive MBA. Обе программы требуют знания английского языка и стоят 60 и 90 тысяч евро соответственно. Как сообщил один из выпускников школы, управляющий партнер новосибирской ИТ-компании Improve Group Степан Волков, который проходил обучение по программе «Практикум для директоров», программа построена следующим образом: есть пять модулей, прохождение каждого из них занимает неделю. Одна учебная неделя проходит на протяжении месяца. Иными словами, вся программа занимает пять месяцев.

С учетом немалой стоимости обучения возникают вопросы о том, насколько оправданны такие инвестиции и можно ли говорить об их окупаемости с точки зрения бизнеса. По мнению основателя новосибирской компании Scolani Елены Дугельной, прямого эффекта на бизнес программа может и не иметь. «Да, это повышение квалификации, но в первую очередь — это инвестиция в самого себя как бизнесмена», — расставляет акценты Елена Дугельная. Степан Волков, проходивший программу «Практикум для директоров», отметил, что указанная программа в первую очередь предпринимательская, а не менеджерская. По его субъективной оценке, эту программу можно считать одной из лучших для предпринимателей в России. «У нее есть несколько режимов обучения: есть лекции и семинары, связанные непосредственно с практикой управления, есть проектирование рынков, компаний, есть консультантский режим, групповой режим, игровой режим и даже культурный режим. Вся программа состоит из целого набора таких режимов. Эти режимы позволяют с разных сторон рассмотреть управленческую проблематику», — рассказал о своем опыте Степан Волков. Позитивную оценку дает и Елена Дугельная, прошедшая программу MBA на английском языке, отмечая, что осталась довольна и школой, и программой.

Еще один выпускник программы «Практикум для директоров», совладелец новосибирской девелоперской компании «Группа Мета» Владимир Мартыненков сказал, что рассматриваемая программа очень насыщенная, но результативная. По словам Мартыненкова, он получил там практические навыки в формате «что делать уже завтра». «Я попал в сильную группу: 40 собственников, предпринимателей, у всех за плечами море опыта. Получается: ты учишься не только у преподавателей, но еще и у своего окружения, вопрос лишь в том, сколько знаний и опыта ты сможешь взять», — констатировал собеседник «КС». В свою очередь, Елена Дугельная отмечает, что важным фактором в случае любой из обучающих программ является наличие преподавателей международного уровня из американских и европейских бизнес-школ.

Другие спикеры также отмечают, что широкий круг предпринимателей из самых разных областей позволяет не только приобрести ценные знания, но и наладить профессиональные контакты. Один из выпускников школы, имеющий бизнес в Новосибирске, отмечает, что всегда, будучи выпускником рассматриваемой школы управления «Сколково», можно бесплатно посещать любые лекции, которые проводит школа. Более того, сообщество выпускников имеет четыре крупных деловых предпринимательских клуба, в одном из которых собеседник «КС» нашел множество партнеров по бизнесу. Кроме того, существует более десятка клубов спортивной и культурной направленности, в которые входят выпускники школы. Также существует совет выпускников, который представляет позицию выпускников и студентов, организует мероприятия и даже принимает участие в реализации студенческих инициатив. Таким образом, по оценке одного из выпускников школы, 90% студентов не теряют связи со школой. «По сути, образование продолжается даже после окончания учебы: можно попасть на встречи, лекции, легко получить новые контакты и даже договориться о сотрудничестве», — сообщил Владимир Мартыненков.

Среди новосибирских предпринимателей всего около 10-15 выпускников школы, как и представителей регионов в целом. Елена Дугельная отмечает, что больше всего в школе представителей из Татарстана, поскольку в этом регионе есть государственная программа целенаправленного финансирования за счет бюджета. Также среди выпускников школы немало екатеринбуржцев. «Из Новосибирской области учеников немного, со мной они не учились, но были двое новосибирцев в следующей группе», — заявила Дугельная.

Вместе с тем, в подобном формате обучения есть и свои минусы. Главным из них для сибирских предпринимателей является территориальная удаленность. Кроме того, что новосибирские выпускники школы лишаются возможности находиться в контакте с сообществом выпускников, они также не имеют возможности контролировать свой бизнес в регионе во время учебного процесса. «Программа построена таким образом, что в ту неделю, когда человек учится, совершенно невозможно работать, времени нет даже на звонок. Для кого-то это плюс, но у некоторых в бизнесе сразу возникали проблемы, которые требовали вмешательства», — заметил Степан Волков. Другой минус, который он отмечает, заключается в том, что обучение практикоориентировано, программа не дает готовых инструментов, и достижение результата все равно лежит на плечах обучающегося. Но главным минусом для потенциальных студентов является цена. Многие собеседники «КС» уверены, что она слишком высокая. Однако Елена Дугельная считает, что цена оправданна качеством.

Главным, по мнению сибирских бизнесменов, является сам факт того, что в России есть школы, которые профессионально учат предпринимательству, системно развивая это направление. Наличие таких программ формирует и спрос со стороны бизнеса.

По словам Степана Волкова, он вместе с партнерами в скором времени собирается пройти еще одну программу по работе на международных рынках. «Для себя мы многое пересмотрели, и обучение в бизнес-школе сильно повлияло на нас. Кроме того, важен нетворкинг, который школа управления нам дала. Я продолжаю общаться с половиной из тех, с кем вместе учился. Помимо этого, школа продолжает быть с нами в контакте», — сказал Степан Волков.

Учитывая, что в России есть устойчивый спрос на бизнес-образование, Елена Дугельная уверена, что школы подобного формата можно реализовать и на региональном уровне. Но в целом будущее бизнес-образования, по ее словам, все-таки за форматом онлайн-обучения.

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