Международный форум технологического развития «Технопром-2018» начал работу в Новосибирске 27 августа. Участниками мероприятия стали порядка 7 тыс. человек.

Сегодня, 27 августа, на площадке международного выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр» начал работу международный форум «Технопром», собравший в этом году рекордное количество участников — около 7 тыс. человек. До 30 августа в рамках форума пройдет порядка 70 мероприятий, которые будут освещать более 300 представителей средств массовой информации.

Сегодня, в первый день работы форума, ключевыми мероприятиями станут пленарное заседание «Притяжение талантов», где будут рассмотрены вопросы качества человеческого капитала как основного конкурентного преимущества национальной экономики, и пленарное заседание «Как создать научные центры мирового уровня», на котором речь пойдет о создании национального проекта в сфере науки, предусмотренного майским указом президента РФ.

Сегодня также пройдет круглый стол «Кластеры 2.0: международные практики управления», стратегическая сессия «Быстрорастущие технологические компании», панельные дискуссии «Кадровое обеспечение высокотехнологичных производств», «Центры глобального технологического превосходства». Согласно деловой программе, в понедельник начнут работу выставка «Технопром-2018», финал олимпиады 3D-технологий на Кубок губернатора Новосибирской области и XII Сибирская венчурная ярмарка.

Завтра, 28 августа, участники форума будут обсуждать механизмы достижения Национальной цели развития России в части ускорения технологического развития. На второй день форума, кроме того, запланировано пленарное заседание членов Ассоциации «Шелковый путь». В рамках «Технопрома» на отдельной площадке также пройдет форум индустриально-парковых проектов InPark-2018.

В центре внимания участников в третий день его работы, 29 августа, будут вопросы Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области – на форуме состоится обмен мнениями об ее основных приоритетах. Именно эту дискуссию, как ранее отмечал «КС» врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, можно считать одним из главных событий «Технопрома-2018».

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