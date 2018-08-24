Министр науки и высшего образования и науки РФ Михаил Котюков подписал приказ о назначении член-корреспондента РАН Сергея Бабина директором Институт автоматики и электрометрии СО РАН.

Сергей Бабин будет исполнять обязанности директора Института автоматики и электрометрии СО РАН с 22 августа текущего года до 21 августа 2023 года.

Сергей Бабин был избран директором Института автоматики и электрометрии СО РАН 3 апреля 2018 года. За Сергея Бабина проголосовали 172 сотрудника института из 310. Помимо Сергея Бабина в выборах директора института участвовал доктор физико-математических наук Михаил Лаврентьев и доктор технических наук Виктор Корольков.

С 2002 года Институт автоматики и электрометрии СО РАН возглавлял академик РАН Анатолий Шалагин. Институт автоматики и электрометрии СО РАН относится ко второй категории оценки ФАНО.

Сергей Бабин родился 29 ноября 1961 года в Казахстане. Он закончил в физико-математическую школу, затем поступил на физический факультет Новосибирского государственного университета. С 1983 года учёный работает в Институте автоматики и электрометрии СО РАН, в 2003 стал доктором физико-математических наук, в 2007 году организовал лабораторию волоконной оптики и заведует ею по настоящее время, с 2009 года является заместителем директора Института по научной работе, в 2011 получил звание Члена-корреспондента РАН. Кроме того, Сергей Бабин – профессор кафедры квантовой оптики Новосибирского государственного университета, ведущий научный сотрудник Лаборатории нелинейных волновых процессов НГУ.

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