7 августа глава Новосибирской области Андрей Травников посетил Советский район. Он проинспектировал предприятия и социальные объекты района, а также обсудил проблемные точки с местными жителями.

Глава Новосибирской области ознакомился с работой детско-юношеской спортивной школы «Энергия», находящейся на ОбьГЭС. ДЮСШ «Энергия» работает с 2009 года. Спортивный центр принимает детей, желающих заниматься хоккеем, футболом, художественной гимнастикой, спортивной аэробикой. «Я поручил подготовить предложения по развитию спортивного комплекса «Энергия». Приоритеты мы обсудили и с главой района, и с директором школы. Есть просьба в первую очередь заняться строительством футбольного поля, тем более что есть подготовленный участок и проектно-сметная документация. Поэтому начиная с 2019 года мы будем продвигать этот объект для включения в федеральную программу развития физкультуры и спорта», — рассказал глава области.

Родители детей, занимающихся в ДЮСШ хоккеем, поблагодарили представителей власти за отказ от объединения школы с Центром зимних видов спорта. Они уверяют, что «Энергия» имеет большие перспективы, которые могут быть реализованы в случае поддержки от администрации региона. Андрей Травников в свою очередь пообещал, что хоккей в регионе будет находиться в особом приоритете, а в районные школы вернутся специализированные классы.

Более того, местные жители попросили Андрея Травникова ускорить строительство бассейна. По словам главы района Дмитрия Олейникова, проектно-сметной документации для строительства бассейна пока нет. Андрей Травников в свою очередь распорядился оперативно ее разработать. «При строительстве бассейна будет использоваться схема муниципально-частного партнерства, тем более что подобный опыт у нас был при строительстве бассейна на улице Зорге», — напомнил глава области.

Основной блок вопросов по развитию Советского района касался Академгородка. В новосибирском научном центре сегодня разрабатывается программа «Академгородок 2.0». Одним из важных ее составляющих являются проекты СКТБ «Катализатор», которые также проинспектировал глава региона.

Генеральный директор СКТБ «Катализатор» Виталий Хан показал главе региона предприятие, которое находится в ремонтирующемся здании. Виталий Хан сообщил Андрею Травникову, что его предприятие в основном работает на экспорт. Главе региона показали новые лаборатории и современную систему вентиляции, на которую «Катализатор» потратил 100 млн рублей.

Также глава области посетил Центральную клиническую больницу. Напомним, что в феврале 2018 года она была передана на баланс регионального правительства. «Когда мы принимали больницу на баланс, мы ее принимали со всеми обязательствами», — отметил Травников. Проблемы у больницы действительно есть: долги в десятки миллионов рублей, устаревшая медтехника и низкие заработные платы. За счет области уже закупили новое эндоскопическое оборудование и аппараты УЗИ. Кроме того, глава региона заявил, что власти учтут планы по ремонту и реконструкции больничных помещений при формировании бюджета области на будущий год.

Проблему заработных плат подняли сами работники ЦКБ во время встречи с Андреем Травниковым. Врач-гинеколог высшей категории с 25-летним стажем сообщила, что имеет оклад 17 тысяч рублей. «За платные услуги выходит еще 60 тысяч рублей, но чтобы их заработать, мне приходится работать с одним выходным в неделю», — добавила она. Глава области пообещал, что вопрос будет взят на заметку, и администрация региона разберется в причинах низких заработных плат — как в целом по предприятию, так и для отдельных сотрудников.

Руководитель терапевтической службы ЦКБ Анна Петухова заявила, что Советский район находится далеко от города, и для привлечения новых сотрудников в связи с расширением Академгородка требуется служебное жилье для работников больницы. «Конечно, под новый персонал мы планируем строить социальное жилье. Не предполагается, что все новые работники социальной сферы будут ездить сюда на работу. Мы будем создавать условия здесь», — ответил Андрей Травников. Более того, он анонсировал новую ипотечную программу для представителей бюджетной сферы без первоначального взноса.

Помимо этого, глава региона посетил гимназию № 3, где работники школы представили ему проект нового здания. Ранее уже планировалось сделать пристройку к школе, однако в связи с проектом «Академгородок 2.0» появилась необходимость в более значительном увеличении количества мест. К тому же старый проект не соответствует современным требованиям. В связи с этим глава региона дал поручение подготовить новый проект строительства школы. Планируется, что учебный год, который начнется в сентябре, станет последним в старом здании школы. На время строительства школьники будут временно распределены по трем ближайшим школам.

Андрей Травников распорядился выработать совместное решение об условиях создания парка в микрорайоне Щ

Финальным пунктом визита Андрея Травникова стала администрация Советского района, где он встретился с местными жителями, а также представителями Совета ветеранов, Союза женщин и Общества инвалидов. Острее всего на встрече был поднят вопрос о размещении парка в микрорайоне Щ. По словам общественников, парк необходим, однако не все из них согласны на привлечение инвестора, который, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, готов приступить к работам в ближайшее время. Ряд общественников отказались отдать половину обсуждаемой территории инвестору для строительства торгового центра. Они предпочитают оставить территорию на балансе муниципалитета и дождаться, когда в бюджете появятся деньги для благоустройства.

Видя отсутствие согласованности среди местных жителей в этом вопросе, Андрей Травников распорядился выработать совместное решение об условиях создания парка в районе.

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