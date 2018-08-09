Портал Domofond.ru составил рейтинг 150 городов России, опираясь на то, как местные жители оценивают уровень экологического благополучия в своих городах. Новосибирск не оказался в числе благополучных.

Экологическое благополучие городов России опрошенные россияне (61 734 человека) в среднем оценили на 6,5 балла из 10. Жители городов оценивали утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». В данном рейтинге лидирует Краснодарский край: пять его городов вошли в десятку самых благополучных.

Степень удовлетворенности новосибирцев экологическим состоянием своего города поставила Новосибирск на 92 место. Средний балл Новосибирска по оценкам горожан оказался ниже среднего по стране — 6,2. Из городов Сибири самый высокий балл показал Абакан — 7,2. Это позволило столице Хакасии войти в ТОП-30, заняв 27 место. Лучше, чем новосибирцы, экологию своего города оценили жители Барнаула — 7 баллов (41 место). Иркутский Ангарск расположился на 78 месте с 6,4 баллами, а Томск — на 83 месте с 6,3 баллами. На шесть позиций опередил Новосибирск Бийск в Алтайском крае, жители которого оценили экологическое благополучие наукограда на 6,3 балла. Из городов, экология в которых, по оценке жителей, оказалась хуже, чем в Новосибирске, в рейтинге присутствует Иркутск (94 место, 6,2 балла), Кемерово (97 место, 6,2 балла), Улан-Удэ (115 место, 5,8 балла), Чита (126 место, 5,4 балла), Омск (128 место, 5,4 балла), Красноярск (134 место, 5 баллов), Рубцовск (136 место, 4,8 балла). Наихудшие результаты опроса были получены в Новокузнецке (142 место, 4,5 балла), Братске (145 место, 4,2 балла), Ачинске (147 место, 3,5 балла). Эти города вошли в десятку наиболее грязных. Второе же место среди самых экологически неблагополучных отдано Норильску. В общем рейтинге этот город на севере Красноярского края занял 149 место с 2,5 баллами, уступив лишь подмосковному Волокамску.

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