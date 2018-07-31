Турпоток на Алтай превышает прошлогодние показатели

Аналитики подводят первые итоги туристического сезона в Республике Алтай и Алтайском крае. К настоящему времени турпоток на Алтай в целом растет примерно на 11% к прошлому году.

Эти летом село Чемал стало самым популярным местом отдыха у сибиряков. Порядка 35% отдыхающих предпочитают останавливаться на турбазах, расположенных в районе села. В целом же турпоток в Чемал растет на 27% к прошлому году, подсчитали специалисты портала KUZUK.RU. Телецкое озеро для отдыха предпочли 24% жителей крупных сибирских городов, а расположенное недалеко от Чемала озеро Манжерок — 13%. Вероятно, это связано с тем, что озеро было закрыто для отдыха и только 21 июля благоустроительные работы были завершены и был открыт оборудованный пляж.

Находящаяся на границе Республики Алтай и Алтайского края особая туристическая зона «Бирюзовая Катунь» (принадлежит краю) привлекла 11% туристов. Еще 9% туристов в качестве места для отдыха предпочли окрестности озера Ая. Что касается отдаленных районов Горного Алтая за Семинским перевалом, то летние отпуска там проводят 8% сибиряков. На такой турпоток влияет зачастую отсутствие в тех районах комфортабельных условий.

В целом эксперты отмечают, что турпоток на Алтае повсеместно растет. Так, Манжерок прибавил 25% к прошлому году, «Бирюзовая Катунь» — 13%, Телецкое озеро — 5%, озеро Ая — 3%. Отметим, что рост популярности отдаленных районов значительно выше, чем у Телецкого озера и Аи, — 11%.

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