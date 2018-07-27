Суд заключил под стражу главу томского управления МЧС

Ленинский районный суд Томска заключил под стражу на два месяца руководителя ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна, которому инкриминируют получение крупной суммы взятки.
В Томске состоялся суд по выбору меры пресечения обвиняемому во взяточничестве главе ГУ МЧС России по Томской области Михаилу Бегуну. На время следствия Бегун проведет до 21 сентября в СИЗО. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Своей вины подсудимый не признал, хотя был задержан при получении денег в своем кабинете. Силовики не раскрывают, какую сумму тогда получил глава МЧС.
Обязанности начальника ведомства до назначения нового будет исполнять первый заместитель Павел Плюхин.