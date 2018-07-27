Суд заключил под стражу главу томского управления МЧС

 
Фото: vtomske.ru

Ленинский районный суд Томска заключил под стражу на два месяца руководителя ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна, которому инкриминируют получение крупной суммы взятки.

В Томске состоялся суд по выбору меры пресечения обвиняемому во взяточничестве главе ГУ МЧС России по Томской области Михаилу Бегуну. На время следствия Бегун проведет до 21 сентября в СИЗО. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Своей вины подсудимый не признал, хотя был задержан при получении денег в своем кабинете. Силовики не раскрывают, какую сумму тогда получил глава МЧС.

Обязанности начальника ведомства до назначения нового будет исполнять первый заместитель Павел Плюхин.

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