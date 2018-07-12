Виктор Томенко попросил у Дмитрия Медведева свыше миллиарда рублей

В Москве накануне председатель правительства России Дмитрий Медведев и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко обсудили итоги социально-экономического развития региона в первом полугодии 2018 года.

Находясь на посту врио губернатора Алтайского края лишь полтора месяца Виктор Томенко 11 июля доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву об итогах социально-экономического развития региона за шесть месяцев этого года. В частности, одной из тем встречи стала неблагоприятная погодная обстановка, повлиявшая в конечном итоге на сроки проведения и завершения посевной кампании в Алтайском крае. Напомним, что регион был вынужден объявлять режим ЧС. Кроме того, в марте алтайские власти вводили режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации, что также Томенко затронул на встрече с Медведевым.

«Мы обсудили вопросы включения в программу 2019 года строительства новых гидрозащитных сооружений в селах Талица Советского района и Краснощеково Краснощековского района. Это позволит нам защитить более пяти тысяч человек, которые практически ежегодно находятся в зоне потенциального подтопления», — отметил Виктор Томенко по итогам общения с Дмитрием Медведевым.

Томенко напомнил, что после паводка край получил около 400 млн рублей для ликвидации последствий, но позже оказалось, что еще 5,5 тыс. человек нуждаются в помощи, тогда как помощь получили 18 тыс. жителей. В региональной администрации уже представили проект соответствующего распоряжения на подпись Медведеву. Помимо помощи пострадавшим, краю необходимы средства на восстановление инфраструктуры, в первую очередь транспортной. На эти работы Томенко попросил у премьер-министра порядка 940 млн рублей.

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