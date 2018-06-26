Путин назначил Сергея Меняйло полпредом президента в СФО

 
Сергей Меняйло

Сегодня, 6 июня, Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Меняйло полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщается на  сайте Кремля.

Также президент подписал указы о назначении полпредов президента в Уральском,  Центральном, Южном Северо-Кавказском, и Северо-Западном федеральных округах.

Справка: Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагире, Северо-Осетинской АССР.

В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени  Кирова по специальности инженер-штурман.

С 1986 года назначен командиром базового тральщика.

В 1995 году окончил Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова и был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии, а с 1998 года ее командиром.

В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Тогда же, указом президента России был назначен начальником штаба — первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года — командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала.

В апреле 2014 года президент России назанчил Меняйло  исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

С октября 2014 года по июль 2016 года Сергей Меняйло занимал должность губернатора Севастополя. 28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

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