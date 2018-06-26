Чиновников в новосибирской области подозревают во взяточничестве

Коченевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное по подозрению в получении и дачи взятки в отношении двух чиновников и замдиректора строительной компании, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, в мае 2018 года заместитель директора одной из строительных организаций обратился к начальнику отдела имущества и земельных отношений администрации Коченевского района, и попросил о содействии в оформлении в собственность земельного участка на территории рабочего поселка Коченево. В свою очередь, чиновник потребовал от замдиректора передать взятку в размере одного миллиона рублей.

Однако начальник понимал, что не в состоянии самостоятельно выполнить просьбу по оформлению земли. Он обратился к 27-летнему начальнику отдела архитектуры строительства и ЖКХ администрации рабочего поселка Коченево, и предложил за денежное вознаграждение оформить правоустанавливающие документы на земельный участок. Начальник отдела архитектуры строительства и ЖКХ согласился.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области. В настоящее время в отношении замдиректора строительной компании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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