На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 4 июня был поднят вопрос о стремительном росте цен на ГСМ. Врио губернатора Андрей Травников поручил проработать предложения по поддержке предприятий в данной ситуации.
Предприятия общественного транспорта и другие организации, обладающие большим парком техники, могут получить дополнительную поддержку от государства в условиях роста цен на топливо. О том, что необходимо проработать вопросы дополнительной поддержки, заявил глава Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 4 июня.
«Необходимо принимать реальные действия на уровне региона. Рассчитайте дополнительные затраты и подготовьте конкретные решения и предложения: что нужно сделать, чтобы поддержать коммунальные предприятия и предприятия общественного транспорта», — поставил задачу перед главами муниципальных образований региона Андрей Травников.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что совещание, посвященное ситуации на топливном рынке, должно состояться в самое ближайшее время.
Напомним, ранее текущему положению дел, когда стоимость литра всех видов топлива превысила 40 рублей, возмутился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В городской администрации, по его словам, на тот момент готовилось обращение в УФАС по Новосибирской области.
По информации «Вестей», в федеральном правительстве состоялась встреча с нефтяниками, где стороны договорились, что цены на ГСМ будут зафиксированы по состоянию на 30 мая, поскольку государство снизит акцизы.
Даже небольшая помощь будет полезна и снизит нагрузку с предприятий и по всей вероятности с нас, с жителей. Можно надеяться, что цены не поднимутся на транспорт, а это важно