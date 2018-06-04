На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 4 июня был поднят вопрос о стремительном росте цен на ГСМ. Врио губернатора Андрей Травников поручил проработать предложения по поддержке предприятий в данной ситуации.

Предприятия общественного транспорта и другие организации, обладающие большим парком техники, могут получить дополнительную поддержку от государства в условиях роста цен на топливо. О том, что необходимо проработать вопросы дополнительной поддержки, заявил глава Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 4 июня.

«Необходимо принимать реальные действия на уровне региона. Рассчитайте дополнительные затраты и подготовьте конкретные решения и предложения: что нужно сделать, чтобы поддержать коммунальные предприятия и предприятия общественного транспорта», — поставил задачу перед главами муниципальных образований региона Андрей Травников.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что совещание, посвященное ситуации на топливном рынке, должно состояться в самое ближайшее время.

Напомним, ранее текущему положению дел, когда стоимость литра всех видов топлива превысила 40 рублей, возмутился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В городской администрации, по его словам, на тот момент готовилось обращение в УФАС по Новосибирской области.

По информации «Вестей», в федеральном правительстве состоялась встреча с нефтяниками, где стороны договорились, что цены на ГСМ будут зафиксированы по состоянию на 30 мая, поскольку государство снизит акцизы.

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