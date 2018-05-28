C 30 мая по 5 июня 2018 года состоится большой тест-райд Honda в Новосибирске — тест-райды на новых мотоциклах Honda.
Принять участие в тестовых поездках можно ежедневно с 11:00 до 19:00.
Тест-райды будут проводиться на площадке возле дилерского центра HONDA Новосибирск (улица Станционная, 60«г»). Праздничное мероприятие, посвященное большому тест-райду HONDA, пройдет 2 июня.
Настоящей изюминкой предстоящего события станет возможность протестировать легендарный круизер от Honda — Gold Wing 2018 модельного года, обновление которого почитатели марки ждали более 10 лет.
Также несомненный интерес вызовут представители класса эндуро Honda Africa Twin и Honda Africa Twin Adventure Sport. Почитателей спортивных мотоциклов ждет «заряженный» CBR 1000S1, а для путешествий на длинные дистанции — хорошо приспособленные спорт-туристы VFR 1200 FAG и VFR 1200 XAH. Модель СТХ 700 NAG совмещает в себе лучшие качества круизера и нейкида.
В тест-райдах будут участвовать следующие модели мотоциклов:
– Круизер Gold Wing GL 1800;
– Africa Twin CRF 1000;
– Africa Twin Adventure Sport;
– Нейкед СТХ 700 NAG;
– Спорт-турист VFR 1200 FAG;
– Спорт-турист VFR 1200 XAH;
– Суперспорт CBR 1000 S1.
Для выезда в город наличие водительских прав категории «А» и мотошлема обязательно.
Большой тест-райд Honda — это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь и испробовать технологические новинки мотоциклов Honda.
Предварительная запись на сайте или по телефону 8 (383) 36-36-582.
Дополнительную информацию о мероприятии и правила проведения тест-райдов вы можете получить в салоне.
Официальный дилерский центр Хонда Новосибирск:
ул. Станционная, 60«г»
тел. 8 (383) 36-36-582
В дилерском центре вас ждет большой выбор новых мотоциклов, экипировки, профессиональный технический сервис.
motoland-honda.ru
FB.com/honda.nsk
VK.com/honda_nsk
https://www.instagram.com/honda.nsk/
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ