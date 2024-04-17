Суперновинки и ретро: стало известно, какие необычные мотоциклы и почём можно купить сегодня в Новосибирске

Специалисты интернет-платформы «Авито Авто» по запросу «Континента Сибирь» проанализировали предложение и спрос на мотоциклы в Новосибирске в январе-марте 2024 года, а также сделали обзор необычных моделей — от коллекционного экземпляра до ультрасовременного супербайка по цене около 4 млн рублей.

По данным «Авито Авто», спрос на мотоциклы с пробегом в регионе за первый квартал 2024 года вырос на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новая мототехника демонстрирует еще более впечатляющую динамику популярности — рост 122% год к году.

Средняя цена на двухколесные агрегаты с пробегом в первом квартале этого года составила 210 тысяч рублей, что на 29,9% ниже, чем в прошлом году. Средняя цена на новые мотоциклы, напротив, выросла на 3,6% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составила 193 тысячи 607 рублей. Самыми востребованными в Новосибирске марками мотоциклов с пробегом являются Yamaha (10% доля в общем спросе), Honda (9,3%) и KAYO (7,3%). Среди новых самый популярный по спросу бренд — KAYO (24,2%), на втором месте — Progasi (9,1%), замыкает тройку лидеров Regulmoto (8,7%).

Отмечается, что спектр предложения мотоциклов в Новосибирске довольно разнообразен. Один из самых дорогих, представленных на «Авито Авто», мотоциклов — обновленный Harley-Davidson Fat Boy 2023 в цвете Gray Haze от официального дилера. За агрегат американского производства с круиз контролем, объёмом двигателя 1868 см³ и мощностью 96 лошадиных сил продавец просит 3 млн 995 тысяч рублей.

В качестве примера более доступной модели, по цене до миллиона рублей, приводится китайский мотоцикл Benda Nароlеоn 2023 года выпуска. Его двигатель объемом 488 см³ выдает более скромные, но при этом, довольно внушительные 50 лошадиных сил, что ставит его по производительности на один уровень с таким агрегатом, как Honda Rebel. Среди базовых опций — механическая 6-ступенчатая коробка передач и ABS. Цена — 680 тысяч рублей.

Винтажную модель Jawa 350 производства Чехословацкой социалистической республики (ЧССР) 1971 года с пробегом 44 километра продают за 600 тысяч рублей. Следует отметить, что это, согласно данным продавца, глубокая реставрация 2022 года с применением ряда оригинальных чехословацких запчастей. Мощность данного экземпляра — 18 лошадиных сил.

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