Глава Хакасии последним обнародовал свои доходы за прошлый год

На сайте правительства Республики Хакасия опубликована декларация главы региона Виктора Зимина. Его доходы сократились за 2017 год на треть.

В 2017 году заработок главы Хакасии Виктора Зимина составил 4,021 млн рублей, тогда как годом ранее он получил 6,14 млн рублей, оказавшись на втором месте в рейтинге самых состоятельных глав субъектов СФО. Тем не менее в 2016 году доходы Зимина оказались выше из-за продажи земельного участка. Так, в декларации 2015 года у него в собственности находился участок площадью 2,84 тыс. кв. м, а вот в последних двух декларациях его нет. Состав остального недвижимого имущества не изменился: Зимин владеет квартирой на 184,7 кв. м и гаражом на 20,2 кв. м. У него также есть грузовой автомобиль «Урал-375», а у супруги, отчитавшейся о заработанных 180 тыс. рублей, — грузовой автомобиль «Урал-375А».

Накануне одним из последних отчитался врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Его заработок на посту мэра Вологды и главы Новосибирской области оказался выше, чем у Зимина.

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