В эти выходные в Новосибирске состоится Большой Тест-Райд Triumph — тест-райды на новых мотоциклах марки Триумф.

Мероприятие проходит с 11-00 до 20-00 на площадке возле дилерского центра Triumph Новосибирск, ул. Станционная, 60г.

Большой Тест-Райд Triumph – это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь новых мотоциклов.

В тест-райдах участвуют мотоциклы Триумф 2018 модельного года: Tiger 1200 XCa, Tiger 800 XRt, Bobber Black, Bonneville T120, Thruxton R, Street Twin, Tiger 800 XCX, Street Triple S.

Любителей легендарного бренда в салоне ждет большой выбор новых мотоциклов, фирменной одежды и экипировки, а также клубная зона отдыха и профессиональный сервис, где можно сделать любой ремонт и техническое обслуживание.

Приезжайте!

Наличие водительских прав категории «А» и шлема обязательно.

Дополнительную информацию о мероприятии, правила проведения тест-райдов вы можете получить в нашем салоне по адресу Новосибирск, ул. Станционная, 60г или по телефону +7 (383) 36-36-581 или на официальном сайте. Напомним, что дилерский центр Триумф Новосибирск был открыт в февраля этого года.

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