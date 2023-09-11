Крупный сибирский дилер мототехники запустил салон премиальных и люксовых автомобилей

Роман и Ирина Гречухины, владельцы сети салонов марок Harley-Davidson, Triumph, Honda Moto, KTM, Ducati, Benelli, VOGE открыли в Новосибирске на Фабричной автосалон премиальных и люксовых автомобилей.

Новый дилерский центр расположился на территории ЖК «Чернышевский», построенного группой компаний «Сибирь Инвест» Владислава Крючкова. Речь идет о новом помещении, ремонт делался по индивидуальному дизайн-проекту. Общая площадь шоу-рума составила 500 кв.м. Новый салон специализируется на продаже автомобилей премиальных и люксовых марок, привезенных по схеме параллельного импорта. Речь в частности идет об автомобилях Bentley, Rolls-Royce, Cadillac, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW ─ как новых, так и с пробегом. Помимо тех автомобилей, которые представлены в салоне, компания занимается поставкой под заказ. Сервис автомобилей пока не осуществляется, но в будущем, по словам Романа Гречухина, планируется его запустить.

Напомним, что свой первый мотосалон «Harley-Davidson Новосибирск» площадью 471 кв.м. Роман и Ирина Гречухины запустили в 2014 году на улице Станционной. В 2016 году они открыли мотосалон «Harley-Davidson Красноярск». Кроме того, в 2018 году рядом с действующим салоном «Harley-Davidson Новосибирск» на Станционной ими были запущены салоны марок Triumph и Honda Moto. В дальнейшем Роман и Ирина Гречухины вышли в Казань, Москву, а также купили дилера Harley-Davidson в Самаре. На сегодня им принадлежат мотосалоны марок Harley-Davidson, Triumph, Honda Moto, KTM, Ducati, Benelli, VOGE (Китай). По словам Романа Гречухина, в текущей ситуации указанные мотосалоны работают в полноценном формате, то есть работает сервис, осуществляется поставки мотоциклов, экипировки и запчастей.

Стоит отметить, что в августе 2023 года в Новосибирске состоялось торжественное открытие автосалона V12, который расположился на Дачном шоссе. Дилерский центр, управляющим директором которого является Николай Видинеев, занимается поставками автомобилей премиум-брендов по схеме параллельного импорта и в том числе специализируется на американских пикапах RAM.

Также весной 2023 года на месте бывшего дилерского центра Audi известный новосибирский бизнесмен Александр Бойко открыл салон по продаже автомобилей премиум-класса Premium Collection.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, каких автосалонов больше всего открылось в Новосибирске в 2023 году.

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