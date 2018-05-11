Суд оправдал бизнесмена, которого обвиняли в подготовке к убийству бывшего чиновника мэрии Новосибирска

В Первомайском районном суде Новосибирска завершилась работа по уголовному делу основателя ГК «Сибпромснаб» Алексея Васильева, обвиняемого в подготовке убийства двух человек и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Суд 10 мая оправдал директора компании «Сибпромснаб» Алексея Васильева. Ранее ему были предъявлены обвинения по двум статьям: подготовка убийства и незаконная покупка огнестрельного оружия. Первомайский районный суд Новосибирска признал виновным бизнесмена только в приобретении оружия. Из обвинительного приговора следует, что за это ему назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года в колонии-поселения, однако туда Васильев не отправится, так как судья постановил «зачесть ему в срок наказания время нахождение под домашним арестом с 5 ноября 2016 года». В пресс-службе суда подтвердили, что Алексей Васильев «освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с полным его отбытием».

Поскольку суд счел недоказанным обвинение Васильева в подготовке к убийству, за ним признали право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда.

Напомним, ранее предполагалось, что Васильев задумал убить двух партнеров по бизнесу в сфере металлопроката. Один из партнеров, в частности, был ранее крупным чиновником – бывший начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска (возглавлял управление с 2010 по 2013 год), а прежде — экс-глава администрации Заельцовского района Евгений Ваулин. Следствие выдвигало версию, что в феврале – апреле 2016 года Васильев предоставил Ваулину и еще одному деловому партнеру заем на крупную денежную сумму. При этом долг был оформлен на юридическое лицо, где оба получателя денежных средств являются учредителями. В сентябре 2016 года обвиняемый выдвинул последним требование о включении его состав учредителей предприятия. Получив отказ, основатель «Сибпромснаба» задумал лично совершить убийство обоих партнеров по бизнесу. Для совершения преступления, как сообщалось в следственном управлении, 4 ноября 2016 года он незаконно приобрел пистолет Макарова. После этого он и был задержан сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области, у которых на тот момент имелась оперативная информация о преступных намерениях.

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