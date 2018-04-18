Новосибирский минфин составил список крупнейших налогоплательщиков региона за 1 квартал 2018 года

Министерство финансов Новосибирской области подготовило информацию о десяти самых крупных налогоплательщиках региона по итогам первых трех месяцев текущего года. Список компаний вышел почти аналогичным последнему, когда минфин подводил итоги уходящего года.

За 1 квартал 2018 года все предприятия, работающие в Новосибирской области, перечислили в федеральный бюджет 13,43 млрд рублей, в бюджет области и Новосибирска – 28,97 млрд рублей и 3,56 млрд рублей соответственно.

Самыми крупными налогоплательщиками в федеральный бюджет стали ритейлер «Холидей», «Сибирский ликерно-водочный завод», АО «СИБЭКО», АО «Новосибирскнефтегаз», Новосибирский завод химконцентратов, АО «РЭС», ООО «Рич Фэмили», «Новосибирскавтодор», ООО «НПП Триада-ТВ» и ООО «Восточная техника». Сумма перечислений от этих 10 компаний составила 3,84 млрд рублей или 28,6% от общей суммы поступлений в федеральный бюджет. Этот список мало изменился по сравнению с годовыми результатами. Из него были лишь исключены ООО «УК — БКС Фонды недвижимости», АО «Газпромнефть — Новосибирск» и ООО «Блок № 3 Шахта «Анжерская-Южная».

В региональный бюджет от десяти крупных налогоплательщиков поступило 5,27 млрд рублей или 18,2% от общей суммы поступлений в него. Здесь традиционно лидерами стали Сбербанк, пивоваренная компания «Балтика», АО «Сибирский Антрацит», АО «Сибирский ликерно-водочный завод», ООО «Разрез Восточный», АО «СИБЭКО», ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». В перечень также попали АО «Пивоварня Москва – Эфес», ЗАО «Энергопром – Новэз», Новосибирский завод химконцентратов, которые не были включены в рейтинговый список по итогам 2017 года.

Наконец, в бюджете Новосибирска на долю компаний-лидеров пришлось 361 млн рублей или 10,1% от общей суммы поступлений. Больше остальных в городскую казну направили РЖД, Сбербанк, «СИБЭКО», ГОУ Новосибирское региональное отделение фонда социального страхования РФ, ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Сибирское управление Банка России, УМВД России по Новосибирску, региональное ГУ МВД России, Единый расчетный центр министерства обороны РФ и СО РАН. Данный перечень не изменился после годового рейтинга.

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