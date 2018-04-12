В Кемеровской области построят животноводческий комплекс за 7 млрд рублей

На начавшемся сегодня Красноярском экономическом форуме власти Кемеровской области подписали соглашение с ООО «Кемеровская продовольственная компания» о реализации крупного инвестиционного объекта.

В Анжеро-Судженске, получившим статус территории опережающего развития в 2016 году, в этом году начнется строительство животноводческого комплекса мясного направления. Соответствующее соглашение 12 апреля в Красноярске было подписано между инвестором ООО «Кемеровская продовольственная компания» и ГКУ КО «Инвестиционное агентство». Соглашение, в частности, подразумевает, что в комплексе будут разводить до 131 тыс. голов свиней ежегодно. Стоимость первого этапа пока оценивается сторонами в 5 млрд рублей. Второй же этап включит в себя фермы для крупного рогатого скота за 2 млрд рублей с объемами 1,5 тыс. голов.

Как прокомментировал замгубернатора по инвестициям и инновациям Кемеровской области Станислав Черданцев, региональное правительство будет работать над тем, чтобы проект запустился с опережением графика. На производственную мощность предприятие может выйти к 2022 году.

На производство в Анжеро-Судженске ранее заявлялась также компания «Аверс-Лес-Инвест», которое планирует создать там предприятие по переработке древесины. Объем инвестиций составит 79,1 млн рублей. В результате реализации инициативы будет создано 49 новых рабочих мест.

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