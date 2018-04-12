Омский сенатор Виктор Назаров займется вопросами Севера в Совете Федерации

Бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова на заседании Совета Федерации 11 апреля включили в состав комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В Совете Федерации приняли постановление о включении омского сенатора Виктора Назарова, занявшего это кресло совсем недавно, в комитет Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. С такой просьбой выступил сам Назаров.

К слову, недавно компания Медиалогия опубликовала рейтинг самых медийных сенаторов по итогам марта, и в ТОП-50 попал и Виктор Назаров, разместившийся на 21 месте. Ещё один представитель Омской области в совете Елена Мизулина заняла 11 место.

Сегодня, 12 апреля, кстати, Виктор Назаров должен сложить полномочия депутата законодательного собрания Омской области, которые получил 15 февраля текущего года. В повестке пленарного заседания омского парламента этот вопрос стоит первым. После заседания решение о передаче мандата должен принять региональный политсовет «Единой России».

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