Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников предоставил в избирательную комиссию необходимый пакет документов для регистрации на выборы главы региона в сентябре. Наряду с этим стал известен список кандидатов от региона в Совет Федерации. Информация появилась на сайте регионального отделения «Единой России».

Выдвинутый кандидатом на конференции «ЕР» 20 июня Травников предоставил избиркому необходимое количество подписей депутатов и глав муниципальных образований Новосибирской области — 267 штук.

Список кандидатов на места в Совфеде выглядит следующим образом: в него вошли действующий сенатор от исполнительной власти и бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий, вице-спикер новосибирского Заксобрания и командир добровольческого батальона «Вега» Андрей Панфёров, а также победитель конкурса «врач года 2020», главный инфекционист области Лариса Позднякова.

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Как ранее стало известно, от КПРФ на сенаторство претендуют экс-депутат госдумы Вера Ганзя, бывший депутат новосибирского Заксобрания Андрей Жирнов и депутат Городского совета Александр Бурмистров. От «Справедливороссов» кандидатами в Совфед стали депутат госдумы РФ, председатель совета новосибирского реготделения партии Александр Аксененко, зампред совета новосибирского реготделения СРЗП Сергей Шилов и депутат совета депутатов Колыванского района, председатель совета колыванского отделения СРЗП Иван Бочаров.

Андрей Травников возглавляет Новосибирскую область с 2018 года. Кроме него на грядущие губернаторские выборы выдвинулись еще 4 кандидата: бывший зампред правительства Алтайского края Андрей Щукин («Коммунисты России»), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ) и бизнесмен Владислав Плотников (СРЗП).

Ранее мы сообщали, что вице-спикер новосибирского Заксобрания высказался за запрет интернета и использования компьютеров населением.