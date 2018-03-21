Уволенный Владимиром Путиным сибирский губернатор получил место в Совете Федерации

Возглавлявший Омскую область с 2012 по 2017 годы Виктор Назаров 21 марта на заседании Совета Федерации получил удостоверение сенатора из рук председателя палаты Валентины Матвиенко.

В среду, 21 марта в Совете Федерации прошло 431-е заседание с 9-ю вопросами в повестке. Один из вопросов, в частности, касался наделения экс-губернатора Омской области полномочиями члена Совфеда от законодательного собрания региона.

«В ходе заседания СФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила сенаторам, что полномочиями члена верхней палаты от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области наделен Виктор Назаров», — рассказала пресс-служба палаты.

После объявления Виктор Назаров получил удостоверение члена СФ из рук Валентины Матвиенко.

Отметим, что с момента, когда Назаров официально стал депутатом омского парламента, до перехода в Совфед не прошло и полутора месяцев. На минувшей неделе, 15 марта депутаты заксобрания избрали Назарова сенатором и, оставалось лишь утверждение кандидатуры верхней палатой.

Во время сентябрьских перестановок в губернаторском корпусе оставили свои должности, помимо Виктора Назарова, Владимир Городецкий в Новосибирской области и Виктор Толоконский в Красноярском крае. Сейчас Городецкий выполняет функции помощника полпреда главы государства в СФО, а Толоконский — главного советника мэра Новосибирска.

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