Экс-губернатор Новосибирской области Городецкий сохранил место в Совфеде

Переизбранный глава Новосибирской области Андрей Травников вновь назначил сенатором своего предшественника на посту губернатора, бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

«Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Новосибирской области Городецкого Владимира Филипповича», — сказано в документе, который вступает в силу сегодня, 15 сентября 2023 года.

Напомним, 10 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников переизбрался на второй срок. Победу можно назвать убедительной — глава региона получил поддержку почти 76% избирателей, пришедших на участки для голосования ,— на 11% больше, чем в 2018 году, когда Травников впервые шел на выборы.

15 сентября в государственном концертном зале имени Арнольда Каца прошло торжественное собрание, посвященное вступлению Андрея Травникова в должность главы региона. Он будет возглавлять Новосибирскую область до 2028 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как Травников победил на выборах губернатора Новосибирской области.