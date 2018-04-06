Ветеран новосибирской политики АЛЕКСЕЙ БЕСПАЛИКОВ поделился с корреспондентом «КС» мнением о том, почему чиновники уходят из правительства Травникова, а также о том, у кого мало шансов выиграть выборы губернатора Новосибирской области.

Алексей Беспаликов — главный эксперт управления делами правительства Новосибирской области, член политсовета регионального отделения «Единой России». 1991–1992 гг. — ведущий специалист управления образования администрации Новосибирской области. 1992–1996 гг. — заместитель директора департамента мэра Новосибирска, начальник контрольно-аналитического управления мэрии Новосибирска. 1996–1999 гг. — заместитель мэра по вопросам организационной деятельности. 2000–2003 гг. — заместитель губернатора Новосибирской области, 2003-й — первый заместитель губернатора. 2005–2010 гг. — председатель Новосибирского областного Совета. С 2009-го — руководитель фракции «Единая Россия» в Новосибирском областном Совете депутатов. 2010–2014 гг. — представитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области в Совете Федерации.

— Алексей Акимович, на ваш экспертный взгляд, можно ли уже сейчас разглядеть контуры будущей команды главы области, если врио губернатора Андрею Травникову удастся выиграть выборы?

— Андрей Александрович уже говорил, что этот вопрос будет решаться не сейчас, а после выборов. Вообще по закону после избрания губернатора все руководство в правительстве Новосибирской области снимает с себя полномочия. Это даст право главе области сформировать новое правительство. Так всегда было.

— Но некоторые очертания можно увидеть уже сейчас, до выборов. Многие высокопоставленные чиновники покинули кабинеты, Пронькин, Ким, Боярский и другие.

— Конечно, кто-то уходит. Некоторые просто чувствуют: наступает время новых требований к должности. Человек сам понимает, что стоит сменить работу. Каждый сам выбирает: уйти или остаться. Больше ничего сказать не могу. Кадровые решения будет принимать губернатор, и врио ни с кем это не обсуждал.

— Губернаторская кампания фактически стартовала. Насколько, по вашим ожиданиям, она будет отличаться от того, что мы видели раньше?

— Стандартная избирательная кампания. Что в ней должно быть необычного? Только от вас узнал, что она идет полным ходом. Сейчас идет подготовка, а сама кампания начнется не сегодня и не завтра, а за два месяца до единого дня голосования.

— Официально, разумеется. Но от некоторых личностей ждут заявлений о вступлении в гонку гораздо раньше. Например, от мэра Новосибирска. И возможно, небезосновательно.

— Любой человек может делать какие угодно заявления. Только ему будет очень трудно победить.

— Анатолию Локтю?

— Потому что село будет голосовать против.

— А Андрея Травникова село уже хорошо знает?

— Он уже успел изъездить Новосибирскую область вдоль и поперек. И еще время есть. По заводам прошелся, с наукой познакомился. На мой взгляд, врио принимает грамотные, взвешенные решения. Травникову не нужно выдумывать какую-то особенную избирательную кампанию. Он будет заниматься своей работой, вот и все. Он ею занимается сейчас, я считаю, успешно. Например, как шла кампания Владимира Путина? Он ездил, встречался с людьми, как это делает всегда не только в предвыборный период, иногда за день успевает побывать в двух субъектах РФ. Живет, наверное, в самолете. Без каких-то особенных заготовок разговаривает с населением. Просто работает. Так же и губернаторские выборы должны идти. Раньше политтехнологи что-то придумывали. Сейчас все избирательные кампании проходят спокойно и степенно. Единственное — необходимо работать на повышение явки. Потому что чем она выше, теме легитимнее выборы губернатора.

— Есть данные и о том, что Травников еще может уехать.

— Я такого не слышал. Это сплетни и провокация.

— Вы как человек с большим опытом проведения избирательных кампаний принимаете участие в выборах?

— Повторю, что кампания не началась. А когда начнется, естественно, буду принимать участие как член «Единой России».

— Как считаете, какие интересные кандидаты могут проявить себя?

— Не знаю. Мне не звонят, не советуются, выдвигаться или нет. Все прекрасно знают, что я буду поддерживать выдвиженца от «Единой России».

— С вашей точки зрения, как Кремль отреагирует на выдвижение мэра-коммуниста Локтя против Андрея Травникова — врио, поставленного президентом?

— Можно только догадываться. Но думаю, никаких категорических мер не будет предпринято. Конечно, кому-то в Кремле не понравится выдвижения Локтя. Однако мой опыт и происходящее в других регионах подсказывают, что президент не станет вмешиваться в эти дела.

— Кандидат в губернаторы Новосибирской области от «Единой России» определяется на праймериз. С вашей точки зрения, можно ли ожидать на них высокой конкуренции?

— Ничего нельзя исключать, предварительные выборы проходят всегда демократически. Если кандидат проиграл праймериз, само собой, он не выдвигается.

— Может ли появиться в соперниках Андрея Травникова на праймериз, например, спикер регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив? Или другие видные сторонники или члены партии?

— Никогда не гадал на кофейной гуще и не собираюсь.

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