У «СУ-9» обнаружены признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий компании ОАО «Строительное управление №9» Илья Ходос сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства компании. Об этом свидетельствуют данные единого федерального реестра сведений о банкротствах, имеющиеся в распоряжении «КС».

Напомним, что в компании «СУ-9» введена процедура наблюдения. По предварительным оценкам Ильи Ходоса, ущерб, нанесенный «СУ-9», составил около 185 млн рублей.

Как следует из заключения о преднамеренном банкротстве, компания не предоставила временному управляющему договоры по отчуждению объектов недвижимости. Притом, что по информации ЕГРН таких объектов с 2015 по 2018 год имелось 12. Денежные средства на расчетный счет компании при этом также не поступали. В связи с этим невозможно определить соответствуют ли цены реализации рыночным.

Также в заключении Ильи Ходоса говорится, что в период с октября 2016 по октябрь 2017 года выдала из кассы наличными более 29,4 млн рублей, в том числе аффилированным лицам. Например, 6,7 млн рублей выдано ООО «СУ №9-Д». При этом, данной компанией владеет гендиректор «СУ-9» Александр Пахомов. Кроме того отмечается, что «СУ-9» перечислил 7,6 млн рублей в пользу ООО «Новосибгражданстрой−1», учредителем которого является СУ-9. При этом по справке, предоставленной временному управляющему на октябрь 2017 года долг СУ-9 по зарплате перед сотрудниками составлял 12,4 млн рублей.

Помимо этого, «СУ-9» с сентября 2016 года по февраль 2017 года создала 72 простых векселя на сумму более 148 млн руб, отмечается в заключении Ильи Ходоса. По договорам купли-продажи покупатель, ООО «Рик» должно было оплатить ценные бумаги по их номинальной стоимости. При этом, в документах, переданных временному управляющему подтверждений этому нет.

Исходя из вышесказанного, Илья Ходос сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства компании, о чем говорится в заключении. Напомним, что строительная компания выступает истцом в деле против Новосибирского государственного университета. 12 марта в рассматриваемом деле была назначена повторная экспертиза. Суд поставил под сомнение объективность результатов экспертизы суда первой инстанции. В состав новой экспертной группы войдут специалисты, заявленные обеими сторонами.

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