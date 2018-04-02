Открыта борьба за российского туриста

С приближением курортного сезона такие мировые пляжные гиганты, как Египет и Турция, начали борьбу за отдыхающих из России, вторят им другие популярные зарубежные направления, а также ставший родным Крым. В прошлом году Краснодарский край посетили 14 млн россиян, Турцию — 4,7 млн, а Крымское побережье — 5,2 млн. Какой будет ситуация в этом году, определят египетские курорты.

Египет против Турции

По результатам опросов, 14% россиян готовы полететь в Египет в ближайшие несколько лет, однако массовый спрос станет реальностью только после возобновления чартерных перелетов, как это было накануне с Турцией. Египетская сторона тешит пляжников обещаниями вернуть чартеры уже в апреле, однако российские туроператоры настроены скептически, прогнозируя возобновление чартеров не раньше октября-ноября, когда пляжный сезон в Крыму завершится. Если подобные прогнозы сбудутся, уже осенью 2018 года и зимой 2019 Египет отберет лавры первенства у Турции. Запланировать отдых можно будет на Onlinetours в Красноярске или других филиалах компании.

Немаловажным вопросом остается цена туров: на сегодня размещение в турецких отелях в сутки стоит 60-70 долларов, а аналогичные предложения в Египте — 30-35 долларов. В связи с возобновлением спроса на побережье Красного моря египетские отельеры могут поднять цены, забрав не более 10-15 % турпотока у Турции. Если же египетская сторона умерит аппетиты и удержит цены на уровне, Турция лишится до 35% туристов из России.

Кто поедет в Крым?

Вновь «открывшаяся» Турция в прошлом году отобрала у Крыма от 5 до 20% туристов, потому египетские курорты угрожают полуострову полным провалом туристического сезона в 2018 году. Крым ввиду отсутствия современной инфраструктуры не может конкурировать с гигантами туристического рынка. На Онлайнтурс путевки на зарубежные пляжи по-прежнему популярнее туров в Ялту или Керчь, а введение курортного сбора в Крыму вряд ли повысит туристический спрос.

Полуостров ждет жесткая конкуренция на рынке услуг, где, чтобы завоевать туристов, придется совершенствовать не только сервис, но также цены, состояние прибрежной зоны и инфраструктуру. На данный момент лишь немногие отдыхающие возвращаются на крымские курорты, впервые побывав там после отдыха на турецких или египетских пляжах. Поскольку нулевая ставка НДС на перелеты в Симферополь будет отменена, цены на отдых в Крыму обязательно вырастут, что сделает времяпровождение на курортах полуострова прерогативой состоятельных россиян.

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