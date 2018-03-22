Мэрия Новосибирска усилила собственный контроль за несанкционированной торговлей и планирует более тесно сотрудничать с надзорными органами. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на традиционной пресс-конференции 22 марта.

«Мы сделали несколько шагов для того, чтобы усилить работу по подавлению этого явления. Оно не красит город Новосибирск, наносит ущерб экономике, потому что зачастую вся эта несанкционированная торговля осуществляется с игнорированием налогового законодательства, – заявил Анатолий Локоть на пресс-конференции. – Поэтому мы усилили свои контрольные звенья, намерены улучшить взаимодействие с надзорными органами и с полицией».

При этом существуют определённые сложности в борьбе с незаконной уличной торговлей. По закону жители многоквартирных домов могут самостоятельно распоряжаться придомовой территорией. Подобные решения принимаются через голосование жильцов дома. Доказать незаконность постройки в рассматриваемом случае можно только через суд.

«В законодательстве сегодня есть определенные нормы, которые очень сильно мешают решению этого вопроса. В частности если объекты несанкционированной торговли в виде развалов или ларьков размещены на придомовой территории, то дальше предстоит доказывать законно-незаконно, все ли жильцы за это проголосовали, и всё это решится через суд. Поэтому на придомовую территорию нам сложно внедряться. Если же это муниципальная земля, то всё прописано, и понятно как действовать», — заявил мэр Новосибирска.

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