О работе мафии в Новосибирске в прямом эфире рассказал депутат горсовета

Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев в прямом радиоэфире заявил о существовании в городе «овощной» мафии – это «два десятка семей», которых, по словам народного избранника, «хорошо знают в муниципалитете».

Прошедший прямой эфир радио «Комсомольская правда» был посвящен борьбе с незаконной уличной торговлей, гостем студии стал представляющий КПРФ депутат горсовета Георгий Андреев. Народный избранник решил обойтись без долгого вступления и сразу заявил о существовании в Новосибирске мафии, специализирующейся на торговле овощами и фруктами. «В Новосибирске есть мафия. Это конкретная структура, которая занимает площади в городе и пытается на этом зарабатывать, используя недоработки муниципального законодательства», — объяснил Георгий Андреев. Основную угрозу от «овощной» мафии горожанам депутат видит в нарушении продуктовой безопасности, которое может вести к терроризму.

Ведущий поинтересовался у Георгия Андреева, может ли депутат назвать участников криминального сообщества. По словам народного избранника, речь идет о двух десятках семей. «Это вполне понятные люди, которых знают и в мэрии, и у нас, в администрации Дзержинского района. Имен я, с вашего позволения, называть не буду…Есть несколько семей, которые фактически испортили жизнь в городе», — сказал депутат. Ведущий деликатно уточнил у народного избранника, не являются ли эти люди гражданами ближнего зарубежья. «Как коммунист, могу вам точно сказать, это наши люди!», — внезапно заявил депутат, очевидно, подтверждая подозрения ведущего.

Напомним, борьба с уличной торговлей в Новосибирске идет уже несколько лет. Она активизировалась в рамках подготовки гостевых маршрутов к предстоящему чемпионату мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд 2023 года, и еще раз – с приходом на должность начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина. В ходе последних рейсов плодоовощную продукцию впервые в истории отношений между новосибирскими властью и бизнесом начали конфисковать у уличных продавцов.

«Мы будем ежедневно изымать фрукты и овощи у несанкционированных торговцев с территории города. Только изъятие продукции максимально эффективно влияет на сокращение точек несанкционированной торговли. Мы приедем на каждый объект и изымем все, что реализуется незаконно», — заявлял Виталий Витухин. Конфискат муниципальные власти хранят в специальном контейнере-рефрижераторе.