Может ли Новосибирск научить всю Россию похоронному делу?

В Новосибирске прошел третий традиционный межрегиональный форум организаций ритуальной сферы «Сибирь-Ритуал 2022», организованный мэрией Новосибирска совместно с международной выставкой погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь». Участники мероприятия обсудили внесенный в Госдуму законопроект «О похоронном деле», призванный заменить действующий закон «О погребении и похоронном деле», который за двадцать пять лет успел серьезно устареть.

В обсуждении участвовали представители региональных и муниципальных органов власти, религиозные организации и предприятия ритуальной сферы из 17 регионов Российской Федерации.

«Похоронную отрасль давно пора наконец-то отрегулировать, привести в норму, соответствующую времени, – прокомментировал открытие форума депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. – Такие встречи позволяют поднять все острые вопросы и четче осознавать пути их решения».

Заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что закон №8 «О погребении и похоронном деле» очень сильно устарел. «Там масса пробелов. В первую очередь в отсутствии четкого разграничения полномочий между органами власти. Это приводит к тому, что похоронный рынок, по сути, вращается в своей экосистеме, где действуют свои правила и законы, на которые очень трудно повлиять, – заявила она. – Граждане многим недовольны: непрозрачностью цен, навязыванием дополнительных услуг, несправедливым распределением мест, монополизацией и много чем еще. Все эти узкие места предлагается поправить».

Между тем, по словам Светланы Разворотневой, это уже не первая попытка навести порядок в похоронной отрасли. «Третья – только на моей памяти».

«Новосибирск, как муниципалитет, в этой отрасли в передовиках. Не случайно, организовав первый форум именно у нас в городе, мы увидели большой интерес – участвовали более 150 человек, – отметил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. – Форум – площадка для обмена опытом, продвижения передовых практик, которые зарождаются в том числе и в Новосибирске».

Он отметил и тот факт, что Новосибирск стал одним из первых городов России, где в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина проводится инвентаризация кладбищ и функционирует муниципальная информационная система «Ритуал», о которой ранее писал «Континент Сибирь».

Виталий Витухин добавил, что большинство новосибирских кладбищ находятся на границе города и если им требуется расширяться, то приходится это делать за счет участков, принадлежащих районам и сельсоветам. «Для того, чтобы это сделать, требуется сельским советам депутатов перевести участки в статус особо охраняемой зоны, затем передать областной администрации, и уже она перенаправляет их в наш департамент», – рассказал Виталий Витухин о механизмах работы. Таким образом, в 2021 году Толмачевский и Верх-Тулинский сельсоветы передали десять земельных участков для расширения Клещихинского кладбища. Южное кладбище получило несколько лет назад около 4 га от СО РАН – землю исключили из академического лесничества, внесли изменения в генплан и правила землепользования. Прямо сейчас ведутся переговоры по передаче земли Инскому (40 га от Барышевского сельсовета) и Северному (96 га от Восточного). Всего было оформлено двадцать восемь участков.

Сейчас управлению потребительского рынка, входящему в состав департамента, принадлежат две организации похоронной отрасли: МКУ «Ритуальные услуги» и МУП «Похоронный дом ИМИ», которые, по словам Виталия Витухина, за счет платных услуг закончили предыдущий финансовый год с положительным сальдо, даже без учета межбюджетных трансфертов.

Одним из способов снизить расходы организаций стало привлечение осужденных к общественным работам – Новосибирск внедрил эту практику одним из первых. С самого начала действия закона на уборку кладбищ было направлено более тысячи «отработчиков». «Первоначально мы получали основную часть дел от Службы судебных приставов, но в дальнейшем подключили и наши рейды, которые проводятся управлением потребительского рынка – продолжил Виталий Витухин. – Если за несанкционированную торговлю в неустановленных местах составляется протокол и он не оплачивается, то за повторный приход в суд выписывается двадцать пять часов общественных работ за каждый протокол».

При этом, по его словам, необходимость выплатить штраф все равно остается.

Виталий Витухин привел и другие примеры решений, которые Новосибирск ввел первым в стране: «По умолчанию, в законодательных актах говорится о том, что эксгумация тел допустима только по решению судебных, следственных органов, полиции, когда идут следственные мероприятия, но совершенно забывается, что наша страна огромная и миграция в ней происходит постоянно. Из сел переезжают в города, из маленьких городов – в большие. И люди не хотят оставлять могилы родственников, чтобы они стали неухоженными и забытыми. Эксгумация и перезахоронение своих родственников – нормальная услуга и крайне востребованная. Так как мы большой город, то получаем в месяц десятки таких обращений. Вынесенное судебное решение избавило нас и наших коллег от потенциальных обвинений или получения административного или уголовного наказания».

По итогам форума его резолюцию с принятыми решениями планируется направить на рассмотрение в правительство Российской Федерации.