Сеть АЗС «Газпром» уходит из Красноярска, однако связанная с ней «Газпромнефть» продолжит работать в регионе. Это обусловлено тем, что сеть «Магнат-РД», у которой компания арендовала заправки, проходит процедуру банкротства. Эксперты уверены, что уход одного игрока не говорит о проблемах на местном топливном рынке.

Сеть автозаправочных станций «Газпром» уходит из Красноярска. Информацию об этом подтвердили в отделе маркетинга компании, уточнив, что решение принималось в головном офисе на уровне совета директоров, и «функционирование активов в Красноярском крае в стратегию развития предприятия не вошло». Таким образом, последним днем деятельности этого бренда на АЗС станет 31 марта. При этом продажа бонусных карт на заправках уже прекратилась. В «Газпроме» настаивают, что у большинства покупателей эти карты уже окупились.

Напомним, что сеть «Газпром» начала работу в городе летом минувшего года. Аффилированное с компанией ООО «ГЭС розница» взяло тогда АЗС в аренду у крупной красноярской сети «Магнат-РД», находившейся в трудной экономической ситуации. Предполагалось, что всего в регионе под брендом «Газпрома» будут работать 27 заправок в Красноярске, Лесосибирске, Енисейске, Канске, Кодинске, селах Атаманове и Казачинском. По имеющейся информации, в настоящее время в Красноярске действует 12 таких станций.

Интересно, что к моменту прихода «Газпрома» в регионе уже работала другая связанная с газовым гигантом сеть АЗС — «Газпромнефть». Она зашла в регион еще в 2015 году, заняв место другого ушедшего крупного игрока — «Фортуна Плюс». Получить комментарий «Газпромнефти» о перспективах работы в Красноярске оперативно не удалось, однако в их официальной группе в социальных сетях утверждается, что станции «продолжают работать и ждут своих посетителей».

В свою очередь сеть «Магнат-РД» на момент сдачи своих АЗС «Газпрому» находилась под угрозой банкротства. Уже осенью банк «Ак Барс» подал в арбитражный суд Красноярского края иск о несостоятельности этой компании, а общая сумма претензий составляла 253 млн рублей. В начале нынешнего года претензии кредитора были признаны обоснованными, и в отношении «Магнат-РД» была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Марсель Салихзянов. Очередное заседание по делу назначено на 15 мая.

Отметим, сеть «Магнат-РД» существовала в регионе с 1998 года и контролировала, по разным данным, до 10% рынка. Получить комментарии от представителей «Магнат-РД» о будущем заправок, с которых уходит «Газпром», не удалось.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, руководитель холдинга «Сангилен+» (в состав которого входили и АЗС) Роман Гольдман не считает, что уход с местного рынка «Газпрома» свидетельствует о проблемах местного рынка АЗС — прекращения работы других игроков он не ждет. «У нас в Красноярске нормальная здоровая конкуренция, игроки покупают друг друга или берут в аренду у конкурентов станции. Не всегда качество этих станций соответствует заявленной арендной плате. Появляются дополнительные накладные расходы, не учитывавшиеся при первоначальном бизнес-плане. Возможно, именно это и произошло с «Газпромом» — просто не потянули работу в заданных обстоятельствах. И надо понимать, что ни «Газпром», ни «Роснефть» как крупнейшие компании не ставят приоритетом работу в регионах. Иметь здесь несколько заправок — это не совсем их масштаб бизнеса, а установить монополию помешает ФАС», — рассуждает он.

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