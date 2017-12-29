Для реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году из федерального бюджета Новосибирская область получит 1 млрд рублей.

В пятницу на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение о выделении субъектам средств на работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. В частности, Новосибирской области федеральные власти направят 1 млрд рублей, следует из документа.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, ссылаясь на врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, что софинансирование областного бюджета предполагается в размере 1,1 млрд рублей, местных бюджетов – 288,1 млн рублей. На эти средства региональные власти планируют привести в нормативное состояние 36 участков автомобильных дорог Новосибирской агломерации протяженностью 96 км. Планируется устранить 19 мест концентрации ДТП и тем самым добиться ликвидации по итогам 2017-2018 годов 52 из 71 имеющегося аварийно-опасного участка. Это снизит количество таких участков на 73%. Работы будут проводиться в областном центре, в городах Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово, на региональных и межмуниципальных автодорогах.

К слову, аналогичные суммы получили Красноярский край и Омская область. Несколько меньше было выделено Алтайскому краю и Республике Бурятия — 765 млн рублей и 625 млн рублей соответственно. По 730 млн рублей в 2018 году уйдет в Томскую и Иркутскую области, а Кузбасс получил из субъектов СФО больше всех — 1,46 млрд рублей.

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