В Новосибирской области нехватка кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составила 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития региона.

«В большей степени требуются квалифицированные работники, а также операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,- заявила начальник управления занятости министерства труда и социального развития региона Ольга Лаврова.

Для решения данного вопроса были разработаны новые механизмы комплектования. Среди наиболее эффективных методов является краткосрочное обучение – безработные граждане проходят необходимою подготовку в соответствии с требованиями работодателя, а также учетом технологических процессов предприятия. При этом на период прохождения обучения право на получение пособия по безработице сохранятся за человеком.

Одним из таких мест по краткосрочному обучению стал Новосибирский колледж промышленных технологий. В ближайшее время учебное заведение планирует расширить программу подготовки и запустить два новых направления — обучение специальностям токаря и фрезеровщика.

Напомним, что в ноябре прошлого года показатели нехватки кадров для ОПК по Новосибирской области находились на том же уровне — 1,5 тыс. человек. Однако как заявил заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов — «уже более половины [вакансий] были замещены, в том числе при помощи программ центров занятости».