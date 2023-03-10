В Новосибирской области разработали программу по сокращению дефицита кадров для ОПК

Александр Киселев
 
Оборона
Фото Михаила Перикова

В Новосибирской области нехватка кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составила 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития региона.

«В большей степени требуются квалифицированные работники, а также операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,- заявила начальник управления занятости министерства труда и социального развития региона Ольга Лаврова.

Для решения данного вопроса были разработаны новые механизмы комплектования. Среди наиболее эффективных методов является краткосрочное обучение – безработные граждане проходят необходимою подготовку в соответствии с требованиями работодателя, а также учетом технологических процессов предприятия. При этом на период прохождения обучения право на получение пособия по безработице сохранятся за человеком.

Одним из таких мест по краткосрочному обучению стал Новосибирский колледж промышленных технологий. В ближайшее время учебное заведение планирует расширить программу подготовки и запустить два новых направления — обучение специальностям токаря и фрезеровщика.

Напомним, что в ноябре прошлого года показатели нехватки кадров для ОПК по Новосибирской области находились на том же уровне — 1,5 тыс. человек. Однако как заявил заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов — «уже более половины [вакансий] были замещены, в том числе при помощи программ центров занятости».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  