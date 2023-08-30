Новосибирская область разрабатывает успешные механизмы по обеспечению предприятий ОПК кадрами

Полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев 29 августа провел совместное заседание рабочей группы по реализации задач, определенных в Указе президента РФ от 29 мая 2023 года № 390 «О некоторых вопросах деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах» и Совета ректоров СФО.

Главная тема обсуждения — кадровое обеспечение организаций оборонно-промышленного комплекса в округе, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития России. В заседании принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В рамках совещания был представлен передовой опыт по обеспечению кадрами предприятий ОПК в субъектах Федерации округа. По словам полномочного представителя, работа по содействию организациям ОПК в удовлетворении потребности в специалистах в регионах округа проводится систематически. Особенно заметны успехи в этом направлении в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.

В настоящее время по ряду предприятий ставится задача кратного увеличения производства востребованных видов изделий, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров. В связи с этим уже сейчас важно создавать условия, чтобы на предприятия приходила подготовленная молодежь, добавил полпред.

Напомним, что министерство труда и соцразвития нашей области совместно с образовательными организациями разработало ряд обучающих курсов, выпускники которых закрывают имеющиеся вакансии на ведущих предприятиях ОПК региона. В большей степени требуются квалифицированные работники, а также операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Один из наиболее эффективных механизмов комплектования кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса — краткосрочное обучение безработных граждан, организованное в соответствии с потребностью работодателя. Причем в период прохождения обучения сохраняется право на получение пособия по безработице.

Новая форма привлечения персонала на предприятия, реализующие гособоронзаказ и испытывающие кадровый дефицит, — мобильный кадровый пункт. Специалисты кадровых служб предприятий ОПК выезжают в муниципальные районы региона, где презентуют свои вакансии и отвечают на вопросы жителей об условиях труда, наличии компенсационных выплат и социальных гарантий.

Ранее мы писали о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников сохраняет высокие позиции в «Национальном рейтинге».