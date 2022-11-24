На оборонных предприятиях Сибири дефицит кадров исчисляется тысячами

Власти регионов Сибири рассказали о количестве открытых вакансий на оборонных предприятиях. Только в Омской области в 2023 году на предприятия ОПК требуется 3 тысячи человек.

24 ноября на площадке ТАСС прошла межрегиональная пресс-конференция на тему изменений на рынке труда после мобилизационных мероприятий, в которой приняли участие представители Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов заявил, что в 2022 году на промышленных предприятиях региона не хватало 1,5 тысячи человек. «Уже более половины [вакансий] были замещены, в том числе при помощи программ центров занятости. Поэтому такой остроты до Нового года у нас уже нет, мы поработали», — уточнил Машанов.

В свою очередь начальник отдела трудоустройства департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Данил Трофимов рассказал журналистам, что в 2023 году предприятиям оборонно-промышленного комплекса требуется 3 тысячи работников. С июня в этой сфере трудоустроено более 2 тысяч человек.

«У нас сейчас стабильная ситуация на рынке труда. С момента начала спецоперации у нас выросла потребность на оборонных предприятиях очень сильно, на текущий момент у нас размещено более 1,6 тыс. вакансий», — сообщил Трофимов.

В Красноярском крае из-за частичной мобилизации образовалось более 300 вакансий. Частично они закрыты, в том числе за счет профессиональной переподготовки.

Напомним, что по официальным данным работники оборонно-промышленного комплекса получили отсрочку от частичной мобилизации. При этом, как отметили чиновники, на предприятиях отмечается увеличение количества вакансий.