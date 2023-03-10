На предприятии «Кузбассразрезугля» появились тепловозы нового поколения

На Краснобродском разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» запущены в эксплуатацию два магистральных грузовых тепловоза серии 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Как отмечают в компании, это самые мощные и безопасные тепловозы, которые работают сегодня на предприятии.

Локомотив 2ТЭ25КМ представляет собой магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока, рассказали в пресс-службе АО «УК «Кузбассразрезуголь». Машина способна перевозить составы весом 6400 тонн на участках со сложным профилем пути и выдерживать экстремальные температуры – от -50°C до +40°C.

«Тепловоз имеет высокую мощность, при этом расходует меньше дизельного топлива и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу почти в два раза. Особо важно, что модель получила совершенную систему безопасности машинистов», – рассказал директор по железнодорожному транспорту и развитию инфраструктуры АО «УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Бойко.

В компании пояснили: на тепловозе установлена телемеханическая система контроля бдительности локомотивной бригады. Браслет-датчик на руке машиниста через кожу измеряет активность вегетативной нервной системы, анализирует отклонения и передаёт в бортовой компьютер информацию о состоянии машиниста. Система сама остановит поезд, если машинист не реагирует на сигналы.

На Краснобродском разрезе локомотив заменит устаревшие тяговые агрегаты ОПЭ-1 и будет выполнять выдачу вагонов на станцию примыкания Тырган Западно-Сибирской железной дороги. Сейчас на разрезах компании работают четыре тепловоза модели 2ТЭ25КМ.