«Сибантрацит» расширяет парк экологичной техники

На добывающих активах Группы «Сибантрацит» в Новосибирской области введены в эксплуатацию новые электрические экскаваторы ЭКГ-12К, сообщает пресс-служба группы.

На линию вышли два новых экскаватора российского производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС» (входит в УК «УЗТМ-КАРТЭКС»): один — на «Разрезе Колыванском», второй — на «Разрезе Восточном».

«ЭКГ-12К – надежная и высокопроизводительная техника, которая позволит повысить эффективность работы и будет способствовать росту производственных показателей», — прокомментировал директор ООО «Разрез Восточный» Евгений Хлебунов.

В настоящее время на предприятиях Группы «Сибантрацит» в Новосибирской и Кемеровской областях работают 15 электрических экскаваторов ЭКГ-12К, а до конца нынешнего года в эксплуатацию планируется ввести еще четыре единицы техники.

Усовершенствованная модель данного экскаватора оснащена электроприводом переменно-переменного тока. По сравнению с дизельными импортными аналогами, она уже зарекомендовала себя как высокоэффективная, позволяющая снизить себестоимость экскавации горной массы на 20%. Экскаваторы оборудованы устройствами, которые облегчают труд машиниста и делают его работу комфортнее и безопаснее.

Кроме этого, использование ЭКГ-12К должно положительно сказаться на экологической обстановке: переход на экологичную технику способствует реализации задачи Группы «Сибантрацит» по минимизации воздействия на окружающую среду. Помимо электрических экскаваторов на предприятиях группы эксплуатируются гибридные автосамосвалы Sany грузоподъемностью 150 т, самосвалы SHACMAN X3000 и FAW J6 грузоподъемностью 32 т, работающие на метане. В 2024 году компания продолжит работу по расширению парка экологичной техники.